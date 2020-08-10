Первые самолеты на курорты Турции заполнены на 100 процентов

10 августа россияне отправились на отдых в Турцию после пандемии коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

- Первые рейсы на курорты Турции из всех трех городов городов, откуда разрешены полеты (Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова - Ред.) заполнены на 100 процентов, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Никакого сюрприза в этом нет. Cпрос высокий на весь август и первые числа сентября, он приближается к показателям августа 2019 года. Хотя сначала многих туристов тревожила и даже пугала информация о том, что их ждет в Турции. Люди были обеспокоены, что их могут внезапно отправить в обсерватор или изолировать в больнице из-за подозрения на коронавирус. Я рекомендую изучать актуальные памятки для туристов, которые публикуются на сайте МИД РФ и сайте Ассоциации туроператоров России.

Кроме Турции, Россия возобновила авиасообщение с Танзанией (а именно островом Занзибар) и Великобританией. В случае с Танзанией пока теоретически – прямых рейсов на Занзибар по-прежнему нет. В Лондон самолеты летают.

- Танзания не “выстрелила” совсем, спроса на нее нет, - признает Майя Ломидзе. - Великобритания не может рассматриваться как полноценное туристическое направление, пока 2-недельный карантин для всех прилетающих не будет отменен.

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