«Лунные грезы» - победитель в номинации «Дикие животные». Автор снимка - фотограф-натуралист Олег Першин.

Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» назвал своих победителей. Их там предостаточно, фотографии замечательные, но лично мне в душу запал победитель в номинации «Дикие животные» под названием «Лунные грезы», где на фоне огромной луны редкая птичка олуша мечтательно смотрит в небо. Автор снимка - фотограф-натуралист Олег Першин.

Не скрою, позавидовал ему белой завистью - надо же как везет людям: так удачно выхватить и луну, и птичку, и приз в престижном фотоконкурсе... Однако, как оказалось, за этим «случайным» кадром стояла гигантская работа длиною в год!

О том, что осталось за кадром снимка-победителя, Олег Першин рассказал в совместной программе Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (fm.kp.ru).

Фотограф-натуралист Олег Першин. Фото: Олег Белялов.

- То, что кадр кажется случайным, неплохо. Значит, он естественный, не искусственный, - рассказал Олег. - Но сначала я его выстроил в голове...

- Конечный результат насколько совпал с задумкой?

- На 100 процентов. Пришлось, правда, привлечь специфические знания. Во-первых, из области биологии. Как северная олуша живет, как танцует, что именно так она себя будет вести именно в это время года. Во-вторых, из области астрономии: по астротаблицам вычислить, когда в этом месте будет луна. Дальше - дело техники: добраться до единственного места в России, где гнездятся олуши, это остров Харлов в Баренцевом море, дождаться безоблачной погоды и сделать снимок.

- Долго ловили натуру?

- Ну, небыстро это происходило. Благо времени было достаточно. Почти месяц я жил на острове - была возможность и дождаться, и выбрать, и переснять.

- Сколько снимков сделали, прежде чем совпали задумка и натура?

- Несколько сотен точно...

- И удовлетворил только один?

- Несколько снимков были близки к тому, что нарисовал в голове. Но самое точное попадание - это вот та фотография, которая и победила в конкурсе.

- Я так понимаю, остров Харлов - не самое приятное для жизни место?

- Тут вы совершенно правы. Эта территория, относится она к Кандалакшскому заповеднику, труднодоступная и суровая. Попасть туда до сих пор непросто. Баренцево море жесткое, ледяное, поймать погоду сложно. Мы даже изучали специальную таблицу ветров, чтобы поймать момент и высадиться... Это такой своеобразный затерянный мир, полный редких животных и птиц, и побывать там - большая удача.

Чтобы сделать уникальные снимки, Олегу Першину приходится использовать телеобъективы. Они дают большие возможности. Только вот очень тяжелые. И все это приходится таскать на себе. Фото: Валерий Субачев.

- Какие еще любимые места для работы?

- Ох, ну и вопрос... На Севере все места любимые. Особенно острова в наших северных морях, среди которых нет ни одного похожего. Ни по виду, ни по обитателям.

- Правду говорят, что, если человек попадает на Север, он в него влюбляется навсегда?

- Правду. Я снимаю животных лет двадцать. Любил работать в теплом климате, но как только попал на Север, то всё... Каждый год даю себе слово, что поеду еще куда-нибудь. Но все равно оказываюсь в экспедиции на Севере. Тянет. Не отпускает... Хотя по России, куда ни поедешь, везде белые пятна с фотографической и научной точки зрения: снимать и снимать, изучать и изучать. Не нужны никакие другие территории, не надо ехать никуда за границу. Наших просторов достаточно и для начинающих фотографов и натуралистов, и для опытных. Даже если ты едешь на старые места, всегда открываешь для себя новое.

- Видимо, потому, что Россия - самая красивая страна...

- Совершенно верно!

СПРАВКА «КП»

Ежегодный фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В нем нет ограничений по возрасту и месту жительства. Единственное условие - чтобы кадры были сделаны на территории России. За шесть лет проведения конкурса число присланных снимков превысило полмиллиона. В 2020 году на фотоконкурс пришло 59 538 работ от 8645 авторов. Жюри традиционно возглавляет президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Клест. Фото: Евдокия Смолина.

ФОТООХОТНИКИ

Вот те клест!

Продолжают приходить фотографии наших читателей в рубрику «Фотоохотники». В этот раз нас порадовала Евдокия Смолина из села Новоникольского Нижегородской области:

«Зима 2020 года вошла в историю как аномально теплая и малоснежная. Может быть, это является объяснением большого количества птиц, за которыми я всю зиму вела наблюдение. Стаи чечеток, щеглов, снегирей и клестов встречала я в полях, в пойме реки Курдомки, в лесу. Даже дятлов было гораздо больше, чем в предыдущие зимы.

Особенно много в нашей местности в этом году клестов-еловиков. Я видела их на иве у старой фермы. Они клевали набухшие почки. Во время прогулок по лесу видела их на макушках высоких елей. Они расщепляли своими крепкими клювами еловые шишки, которых в этом году очень много. Клювы клестов, наверное, для этого и созданы внахлест. Самцы-клесты имеют ярко-оранжевый окрас, самки - серо-зеленые с желтыми пятнами на спине. Отработанные шишки с шумом падали на землю».

Если у вас тоже есть замечательные фото дикой природы, да еще с рассказом, как они были сделаны, присылайте их к нам в «Окно в природу» на почту sazonov@kp.ru.