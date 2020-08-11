Система ВОР - из инструмента справедливости в дубину по выбиванию результата

Истерика после матча «Спартак» - «Сочи» показала, во что превратилась ВАР. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Поразительная история сейчас происходит в российском футболе. Но она не про спорт. Она про то, как любую хорошую идею можно извратить таким способом, что получится качественный вред. И она про то, что любую попытку контролировать коррупцию и соблюдение правил можно поставить на службу той самой коррупции и нарушению правил. Короче, она про Россию.

История простая. В футболе ввели систему видеоповторов. Идея – супер: не успевает судья рассмотреть эпизод в игре с нарушением, по специальной связи советуется с видеоарбитром (ВАР), тот смотрит повтор и дает подсказку – назначать пенальти? Засчитывать гол? В России угрохали в эту систему миллионы долларов. Понаставили специальных камер по всем стадионам, усадили видеоарбитров в удобные кресла перед мониторами и приготовились ждать снижения количества судейских скандалов. Справедливости приготовились ждать.

Ага. Сейчас.

Вскоре выяснилось, что система ВАР – это почти что система ВОР. Оказалось, что при умелом жонглировании видеокадрами можно найти в любом футбольном эпизоде нарушение. А можно и не найти – тут уж какое желание будет у судьи. Если вы грамотный арбитр вы можете доказать, что черное – это белое, что в футбол можно играть руками, и нельзя ногами, и что мяч на самом деле квадратный – такой ракурс тоже всегда можно подобрать. В руках опытных арбитров VAR превратился в радар гаишников, где можно подкручивать любые показания скорости. И назначать любые штрафы.

Примеров тому, как ВАР в России вместо инструмента справедливости превращался в дубину для выколачивания нужного результат, стало копиться великое множество. А потом грянул матч «Спартак» - «Сочи», два чудовищных пенальти в ворота красно-белых и истерика их владельца Леонида Федуна.

Чтобы успокоить сорвавшегося миллиардера и многомилионную армию фанатов «Спартака», пришлось показать людям расшифровку переговоров главного судьи матча Василия Казарцева, ВАР-судьи Алексея Еськова и его ассистента (АВАР) Тихона Калугина во время просмотра спорного эпизода с пенальти.

Забавный там у них был разговор слепых с глухим. Вот он:

АVAR: «Ух ты, щитками отбил вратарь!» (Восхищается помощник – ни о каком пенальти даже речи нет – прим. авт.)

Еськов: «Ноги внизу, о них он ударился».

Еськов - Казарцеву: «Что случилось?»

АVAR: «А что он сделал? Угловой или что?» (видеоарбитры не понимают, за что тут можно поставить пенальти).

Казарцев: «Удар по воротам – Жиго сбивает».

АVAR: «Пенальти назначил, судья назначил пенальти!» (видеопомощник в шоке).

Еськов: «Я не могу это не отменить» (видеоарбитр собирается поправить главного судью, хотя и сожалеет об этом).

Казарцев: «Проверим, проверим! Он бьет мяч, Жиго – сбивает! Правильно?».

Еськов: «Получается, да, ***, делать».

АВАР: «Вот, смотри отсюда».

Еськов: «Ну он подбил ногу... Василий?» (нашел все-таки за что теоретически зацепиться видеоарбитр).

Казарцев: «Я!».

Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру» (нашли все-таки ракурс, где мяч – квадратный).

Из этих переговоров видно, что видеоарбитр Еськов сначала хотел отменить пенальти, а потом нашел зацепку, почему это можно не делать. Но самое главное, что говорил Еськов после расшифровки переговоров. Он тут же заявил, что в этом эпизоде не было пенальти, но сказать этого главному судье он не имел права. Якобы ему мешали какие-то протоколы и внутренние правила пользования ВАР – не позволяют эти страшные законы, оказывается, поправлять главного судью.

Бред и идиотизм? Да вся расшифровка и вообще эта история выглядит именно так. Все опытные арбитры, за плечами у которых великое множество матчей, в ней превращаются в нелепых неумех, первый раз взявших в руки свисток. Но кажется это как раз тот случай, когда выгодно предстать идиотом. Чтобы никто не копал скандал с ВАР дальше.