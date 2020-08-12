Эксперт о сравнении МиГ-35 с дохлой уткой: Американцы считают, что Россия может лишь старье производить?

Российский многофункциональный истребитель МиГ-35 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт американского издания The Drive высказал мнение, что российский истребитель МиГ-35 поколения 4++ «начинает выглядеть как дохлая утка». Стоит напомнить, что первый полет этой боевой машины прошел 4 года назад. МиГ-35 стал одной из премьер международного авиакосмического салона МАКС 2017. Закупками этой машины интересовались Египет и Индия. Минобороны заказало 6 самолетов.

На чем основан скепсис американских экспертов по поводу этого самолета? «КП» задала вопросы главному редактору журнала «Арсенал отечества» Виктору Мураховскому.

- Виктор Иванович, за что заокеанское издание накинулось на наш МиГ-35, обозвав его «дохлой уткой»?

- Данный информационный ресурс не известен сообществу военных экспертов как издание, имеющее авторитет в профессиональной среде. И я не знаю авторов публикации.

- Но нельзя отрицать, что МиГ-35 - это результат глубокой модернизации МиГ-29?

- Это верно. Но если автор обратит свой взор на США, то увидит аналогичную картину по той же авиации. Например, продолжение закупок древнего истребителя F-15 в его модификациях. Или продолжение бесконечных модификаций бомбардировщика В-52, который летает с конца 50-х годов - на всякий случай. Ну, и какой общий посыл этой публикации — что Россия может только старье производить?

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Американские эксперты постоянно подчеркивают, что мы делаем новые самолеты только на базе советских?

- Да, намек прозрачный - но пусть они обратятся на ситуацию в военно-воздушных силах США. Что же касается возможностей МиГ-35 - этот самолет по своему функционалу, в общем, вылетел, в том числе по стоимости, из ниши легких истребителей.

- То есть?

- Если мы сейчас посмотрим на облик современного легкого истребителя МиГ 35, то увидим — убрав в сторону цену такой машины, - что это однодвигательный самолет. Да, сравнительно простой. Да, весьма надежный. В эксплуатации недорогой. Неплохо вооруженный. И при том в производстве он должен быть менее дорогим. И Вооруженным силам должен обходиться дешевле.

- На что он нацелен?

- На борьбу в воздухе. С ограниченными ударными возможностями действия по наземным целям. Да, совсем не штурмовик. При том, повторюсь, он выпадает из легко-истребительной ниши. Не слишком отличается от Су-37М или от Су-35. При том не является таким универсальным самолетом как «тридцатое» семейство «Сушек», который бы одинаково успешно работал и по воздушным, и по наземным целям. И по массе своей он вылетел из ниши легких истребителей.

- Так где же его место?

- Минобороны подходит к нему, исходя из тактической ниши этого самолета. Получается, что он будет, в общем, выполнять тот же функционал, что и Су35. Но стоить несколько дешевле. Экспортный потенциал его не исчерпан.

- То есть в чем-то американцы правы?

- Я бы не назвал утверждения американцев объективными и правдивыми. Они не анализировали подробно плюсы и минусы машины в сопоставлении цена-качество.