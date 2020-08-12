Меган Маркл заявила, что проголосует на выборах президента США

Меган Маркл – гражданка США, она имеет право голосовать на выборах президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что проголосует за одного из кандидатов в президенты США.

Это событие станет беспрецедентным для британской королевской семьи, соблюдающей традицию не принимать участия в каких-либо выборах. Так происходит уже много веков, несмотря на то, что никакого закона, запрещающего королеве или членам ее семьи голосовать, нет.

На сайте британского монарха говорится лишь, что «королева должна хранить строгий нейтралитет в отношении политических вопросов».

39-летняя Меган Маркл стала одной из 100 женщин, рассказавших журналу Marie Clair о том, почему и для чего они идут на избирательные участки. Среди героинь публикации – Мишель Обама, Хиллари Клинтон, Опра Уинфри и другие.

- Одна из моих любимых цитат, которую мы с моим мужем часто повторяем, принадлежит лидеру суфражистского движения Новой Зеландии Кейт Шеппард: «Не думайте, что ваш одинокий голос не имеет большого значения. Дождь, освежающий выжженную землю, состоит из отдельных капель». Именно поэтому я голосую. – объяснила свое решение герцогиня Сассекская.

Меган Маркл – гражданка США, она имеет право голосовать на выборах президента США.

Не сложно догадаться, что Маркл будет голосовать за Байдена: на одном из телешоу в 2016 году она назвала Трампа «раскольником» и «женоненавистником».

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