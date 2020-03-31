Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью

Эпидемия эпидемией, а развод - по расписанию. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса, Меган Маркл объявили о начале независимой семейной жизни вдали от британской королевской семьи. Накануне они попрощались со своими поклонниками в Инстаграме, поблагодарив всех за поддержку.

В своем аккаунте Sussex Royal, на который подписано более 11 миллионов человек, пара сообщила, что перестают его вести и пожелали всем следить за своим здоровьем - актуальное пожелание в условиях мировой пандемии коронавируса.

sussexroyal As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile.

- Самое важное сейчас - это здоровье и благополучие людей по всему миру и поиск решений для многих проблем, возникших в связи с пандемией. Как участники этого глобального процесса мы начинаем новую главу, чтобы понять, какой вклад мы можем внести. Вы можете больше не увидеть нас здесь, но работа продолжается, - заверили в публикации Гарри и Меган.

Принц Гарри и его супруга объявили, что отказываются от звания старших членов королевской семьи в начале января. Такое решение привело в бешенство королеву Елизавету II и ее сына, отца свободолюбивого Гарри, принца Чарльза. После долгих переговоров было решено, что герцог и герцогиня Сассекские продолжат представлять британскую корону на всех официальных мероприятиях до конца переходного периода - до 31 марта. С 1 апреля Гарри и Меган получат полную свободу, в том числе финансовую. После окончания «мегзита» (так в шутки британцы окрестили переходный период четы Сассекских) Гарри и Меган будут вынуждены сами оплачивать свои расходы. Рассчитывать на деньги из британской казны они уже не смогут. Однако Принц Чарльз пообещал, что будет помогать финансово сыну, невестке и внуку Арчи.

Главный вопрос касался безопасности. Ходили слухи, что в новых условиях маленькому Арчи может грозить опасность - из-за отсутствия охраны, которая полагается членам британской королевской семьи, ребенка могут похитить. Но как сообщил пресс-секретарь четы Сассекскиских этот вопрос уже улажен. Охрана будет финансироваться в частном порядке. При этом источник финансирования не называется. Не исключено, что деньги станет выделять лично Елизавета II.

Сейчас принц Гарри и Меган перебрались в Лос-Анджелес, в Калифорнию. Пара хочет обосноваться поближе к матери и друзьям Меган Маркл, которые живут недалеко от Голливуда. Герцог и герцогиня Сассекские планируют заняться благотворительной деятельностью и бизнесом. Маркл не исключает, что вернется к съемкам в кино и работе на телевидении. В начале апреля выходит документальный фильм «Слон», где она читает закадровый текст.

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