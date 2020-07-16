Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США

16 Июль 2020 2020-07-16T08:48:07+03:00

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Хип-хоп исполнитель Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США, хотя накануне, как сообщал сайт KP.ru, отказался от участия в выборах.

Рэпер 15 июля заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США. В процессе регистрации кандидата на пост главы государства этот этап является первым и необходимым. Форма опубликована на сайте FEC (Federal Election Commision). В тот же день заявка была принята к рассмотрению.

В заполненной форме указано, что Канье Уэст будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия носит название "BDY" (Birthday Party). Каламбур в её названии заключается в том, что оно означает и "партия дня рождения", и "вечеринка по случаю дня рождения". В интервью изданию Forbes он заявил, что назвал так партию, потому что "наша победа будет похожа на день рождения".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789439" frameborder="0"></iframe> Канье Уэст: миллиардер - христианин - гений.Рэпер Канье Уэст называл себя Богом. А теперь собирается баллотироваться в президенты США!

ИСТОЧНИК KP.RU