Участник протестов в Минске: Сегодня нет таких акций подавления, но весь город гудит

Мы дозвонились до одного из участников протестов Славы, который находится около станции метров «Спортивная» в Минске. Фото: REUTERS

В Минске и других белорусских городах четвертый день подряд проходят акции протеста после оглашения предварительных итогов выборов президента республики. Недовольные результатами голосования протестующие вышли на мирную акцию, однако в некоторых частях города произошли жесткие столкновения с правоохранителями.

Ведущий Радио «Комсомольская правда» дозвонился до одного из участников протестов Славы, который находится около станции метров «Спортивная» в Минске.

- Сейчас на всех крупных перекрестках собираются люди, но сегодня самый спокойный день относительно всех прошлых протестов. Я сегодня ОМОН еще не видел ни разу. Сегодня нет таких акций подавления, как были до этого, протесты мирные, люди не перекрывают дороги. Но весь город гудит, - рассказал Слава.

Он напомнил, что сегодня жителям Белоруссии вернули доступ в интернет: до этого момента в стране не работали ни социальные сети, ни новостные ресурсы, поэтому многие даже не могли узнать предварительные итоги голосования на президентских выборах.

- В то воскресенье люди собрались стихийно, даже не задумываясь про результаты, и массой пошли в центр, чтобы показать свою позицию, что выборами они недовольны, хотя в принципе результатов еще нет. Знаете, еще даже выборы не начались, а уже город оцепили, и уже были готовы, - описал первые дни протестов их участник.

Пару часов назад поступило сообщение о том, что в Минске сотрудники ОМОНа открыли огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали в поддержку протестующих и осуждали силовиков за насилие.

- Слышал про помповое оружие, но это было два часа назад. Сейчас я стою на «Спортивной», и все тихо, - сказал Слава.

Участник акций подчеркнул, что силовики передвигаются по городу в поисках протестующих не только на автозаках или военной технике, но и в машинах «скорой» или технических автомобилях, поэтому их появление обычно непредсказуемо и ждать разгона можно откуда и когда угодно.

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