ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям Фото: REUTERS

ОМОН в Минске открыл огонь по людям из помповых ружей.

Как передает Sputnik Беларусь, силовики стреляли по тем, кто с балконов кричали протестующим.

Напомним, протесты в Минске и по всей Беларуси начались 9 августа после объявления Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях.

Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили. Позже МВД Белоруссии призналось в применении боевых патронов на поражение в Бресте. В ведомстве указали на то, что сотрудников милиции атаковала группа агрессивно настроенных граждан

Утром 12 августа к акциям в Минске присоединились около двухсот женщин в белой одежде, выстроивших в живую цепь в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов со стороны силовиков.