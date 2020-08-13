Психолог объяснила, как помочь ребенку завести в школе друзей

От того, насколько хорошо умеет подросток строить отношения со сверстниками, во многом зависит его успешность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Успешность ребенка в школе зависит не только и не столько от его умственных способностей, но и от умения выстраивать отношения: и со взрослыми – учителями, и с другими учениками. Будь ваш первоклашка даже вундеркиндом, если он не сможет презентовать свои знания перед педагогом и одноклассниками, этого никто в классе не оценит. Конечно, ответственность за отношения учитель – ученик в большей степени лежит на взрослом, тем более он профессионал. Ну а мы, родители, можем подготовить свое чадо к тому, чтобы оно сумело выстроить дружеские отношения со сверстниками. Этому вообще-то тоже надо учиться.

Как заводить друзей, а какие отношения только выглядят, как дружба, но на самом деле ей не являются - объясняет психолог-практик, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова.

Начальная школа:

1. Обучать ребенка строить партнерские отношения

Поступая в школу, дети проходят через определенные психологические изменения. Если в дошкольном возрасте для ребенка ведущей деятельностью была игра, то теперь на первый план выходит учеба. В младшей школе ребенок впервые учится строить деловые партнерские отношения, а не только отношения «нравится» или «не нравится», как это было раньше.

В процессе адаптации к начальной школе большую роль играют взрослые, как родители, так и учителя. Их задача – давать первоклашке поддержку и подсказки. Например, о чем можно поговорить с другими детьми в классе, как организовать совместную деятельность.

2. Научить реагировать на агрессию и видеть совместный интерес

Психологи отмечают, что в начальных классах дети могут воспринимать как агрессию любое любопытство и внимание по отношению к себе со стороны одноклассников. Родители могут научить замечать в общении конструктивные моменты, находить с другими детьми совместные интересы:

- Задача родителей на этом этапе – научить ребенка видеть, кто из одноклассников может стать ему другом, а кто – нет. Обращать внимание на такие важные моменты в общении, как взаимовыручка. Учить ребенка распознавать, как его одноклассники проявляют себя в деле, как ведут себя по отношению к нему и другим детям в классе, - говорит психолог Марина Розенова.

3. Подсказать, как помириться и простить обиду

В начальной школе детям еще сложно проявлять подлинное сотрудничество, потому что они эгоцентричны, весь мир в их сознании вращается вокруг их персоны. А значит, родителям нужно прицельно обращать их внимание на элементы сотрудничества, которые ребенок может проявить в совместной деятельности, на то, как договориться, как найти общий язык. Как помириться, увидеть, что твой друг не хотел тебя обидеть или сделать что-то плохое. Это все – предмет для обсуждения между детьми и родителями. Не стоит замалчивать и то, что некоторые негативные атаки сверстников нужно отражать и задача родителей научить ребенка это делать корректно. Важно дать ребенку понять, что если ситуация становится опасной, угрожающей, если он в замешательстве, то нужно обратиться за помощью ко взрослому.

4. Обучить навыкам общения через классные праздники

Начало учебного года, первые три месяца – это сложный период для детей, время адаптации, здесь не до новых отношений. А вот спустя три месяца ребенок уже готов заводить друзей. Дни рождения, совместные праздники класса, - все это помогает устанавливать общую дружескую атмосферу в детском коллективе и учит детей важным навыкам общения, например, тому, как выбрать и преподнести подарок, как выразить свою симпатию, как пригласить друга в гости, как его встретить, угостить чем-то вкусным.

- В начальной школе дружеские связи, как правило, неустойчивые. Скорее дети будут дружить по принципу того, с кем чаще взаимодействуют, сидят за одной партой, живут поближе. Начиная с третьего класса связи сотрудничества и взаимодействия дополняются личными симпатиями и общением по сходству интересов, увлечений. Когда появляются личные симпатии, появляется и взаимная поддержка, то, что характеризует дружеские отношения, надежность, умение ставить интересы другого наравне со своими, - подчеркивает психолог Марина Розенова.

Будь ваш первоклашка даже вундеркиндом, если он не сможет презентовать свои знания перед педагогом и одноклассниками, этого никто в классе не оценит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 особенности старшей школы

Для подростков очень важно принадлежать к определенной группе, ценности которой они разделяют. Поэтому они часто одинаково одеваются, им важно иметь одни и те же статусные вещи, телефоны, ноутбуки. Это дает им возможность относить себя к определенной группе друзей, но на самом деле с дружбой в этом возрасте не все так просто.

- Различаем черное, белое и их оттенки...

Главная задача родителей на этом этапе – научить ребенка не терять свою индивидуальность и за внешним антуражем определенной группы – видеть реального человека, его личность, оценивать его положительные и отрицательные качества. Хорошим подспорьем в том, как строить отношения, могут стать фильмы и сериалы.

- Например, есть очень поучительные фильмы еще из советского периода «Сто дней после детства», «Розыгрыш». Интересно обменяться с подростками мнением по поводу того, как меняется реальность и время, и какие человеческие отношения остаются неизменными. Можно поискать и современные фильмы и сериалы для подростков, ориентированные на товарищество, конструктивное преодоление сложных ситуаций. Обязательно интересуйтесь, какие фильмы ваш ребенок смотрит вместе со своими друзьями, какие книги читает. Обсудите их. Такой включенный интерес со стороны взрослого и психологическая поддержка, разъяснение каких-то непростых моментов во взаимоотношениях, помогают подростку ориентироваться в том, как самому выстраивать близкие отношения со сверстниками. Бывает и так, что подростка нужно просто успокоить и поддержать, когда он потерпел фиаско, например, когда его чувства отвергли, - рекомендует психолог Марина Розенова.

- Дела говорят громче слов.

Наш эксперт рекомендует родителям подростков посмотреть эстонский фильм «Класс», как иллюстрацию того, насколько подростки порой бывают одиноки, подвержены травле сверстников, грубому давлению - то, что сейчас мы называем булингом.

- Понятно, что родителей волнует, как подросток общается со сверстниками. Но не нужно шарить у ребенка по карманам, выпытывать подробности того, как он проводит время. Это может его только отдалить. Важно давать ребенку ориентиры, пример того, на что он может равняться в своем поведении и в том, как строит отношения со сверстниками, - отмечает психолог Марина Розенова. – Родителям стоит учить своего ребенка смотреть на реальное поведение человека, на то, как его слова соотносятся с его делами. Именно по делам человека можно получить о человеке объективную картину и понять, стоит ли ему доверять, хороший ли он друг.

- Что бы вы не внушали, он копирует ваше поведение

Когда родители не отстраняются от интересов своих детей, не погружаются только в добывание материальных благ, а сохраняют внутри семьи контакт, доверие и ощущение надежности, то ребенку намного проще строить дружеские и личные отношения во внешнем мире, ведь у него есть опора.

- Если мы сделаем внутрисемейные связи надежными и крепкими, отношения – доверительными, то ребенку будет проще ориентироваться и действовать во внешнем мире. Он будет лучше разбираться в людях, понимать, с кем можно строить близкие отношения, а с кем, напротив, стоит быть поосторожнее. Способам решения конфликтных ситуаций ребенок тоже учится в родительской семье. Как родители мирятся после конфликтов, как извиняются, просят прощения, ухаживают друг за другом, - все это модели поведения, которые ребенок буквально впитывает в себя. Важную тональность сейчас задает стиль общения в виртуальной среде, в социальных сетях, но и они не смогут перебить те основы, которые закладываются в семье, - напоминает психолог Марина Розенова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому идет на пользу учеба летом: обращайтесь к репетитору только в этих трех случаях

Пораньше садиться за учебу стоит далеко не всем (подробности)