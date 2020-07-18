2020-07-18T13:36:24+03:00
Общество

Кому идет на пользу учеба летом: обращайтесь к репетитору только в этих трех случаях

Пораньше садиться за учебу стоит далеко не всем
Ксения КОНЮХОВА
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Пораньше садиться за учебу стоит далеко не всемПораньше садиться за учебу стоит далеко не всемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До начала учебного года осталось не так много времени. А если вспомнить, что последние три месяца учебы прошли у школьников в онлайн-режиме, то у родителей невольно возникает вопрос – не стоит ли засадить чадо за книжки пораньше?

На самом деле, потеря знаний за лето – процесс довольно естественный. Но наверстать упущенное удаётся далеко не всем:

- Мы изучили эффективность различных летних образовательных программ и пришли к неоднозначным выводам, - рассказывает Дэвид Куинн, доцент университета Южной Калифорнии, США. – Дорогие варианты, например, специализированные языковые или математические лагеря, бывают не по карману родителям тех детей, которым они действительно могли бы помочь. Обычно туда отправляются дети, у которых и так все хорошо с этими предметами. А летние занятия с репетиторами часто превращаются в наказание для ребенка, и эффект от них тоже невелик.

Так кому же в итоге показаны летние занятия? Эксперты рекомендуют обращаться к репетиторам в каникулы лишь в трёх случаях:

1. Ребёнок учится в выпускном классе и ему предстоит сдавать экзамены. Но и тут не все так просто. Отличников лучше не перегружать и дать им отдохнуть. А вот если есть серьёзное отставание, и выучить предстоит еще много, то стоит добавить 2-3 занятия в неделю даже летом.

2. Ребёнок учится на двойки и тройки. Здесь важно не натаскивать на оценки, а наверстать невыученные темы, чтобы школьник потом смог адекватно усваивать новый материал. Так что, обращаясь к репетиторам в таком случае, попросите педагога проверить, где именно у ребёнка пробелы в знаниях.

3. Ребенок пропустил много уроков по болезни или из-за прогулов. В этом случае нужно помочь ребёнку нагнать сверстников. Обычно, в такой ситуации приходится наверстывать сразу по нескольким предметам. Тут стоит поискать подходящие онлайн-школы - например, академию Хана, или Фоксфорд, которые предлагают программы по нескольким дисциплинам. Иначе многообразие задач и репетиторов может сбить ребёнка с толку, и пользы от занятий будет немного.

Но даже если у семьи нет возможности обращаться к частным учителям, стоит помнить, что в интернете полно открытых и бесплатных материалов для учебы. Например, можно воспользоваться порталом Российской электронной школы или Яндекс.Учебником для отработки упражнений. Тем более, что в каникулы спрос на них ниже, и платформы будут работать без сбоев. В любом случае, школьные педагоги отлично знают, что дети за три летних месяца забывают не то, что формулы, но даже имя своего классного руководителя. И первые две недели учебного года обычно как раз и рассчитаны на повторение материала. Так что если серьезных проблем у ребенка нет, то не стоит сажать его за тетрадки и учебники раньше времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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