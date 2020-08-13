«Сколько их, мы не знаем, но внутри есть люди»: что сейчас творится в минском офисе «Яндекса»

Большинство сотрудников офиса еще с начала пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. Однако часть из них все-таки ходили на работу в офис Фото: Shutterstock

В первом часу дня в офис компании «Яндекс» в столице Белоруссии, Минске ворвались вооруженные люди. По словам очевидцев, более 20 человек были одеты в черную форму без нашивок, а в руках у них были автоматы. Информацию официально подтвердили в центральном офисе компании.

- Информацию об обысках подтверждаем. Сейчас мы выясняем детали, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе «Яндекса».

В первые минуты в сети появились данные о том, что в минском офисе компании на момент появления силовиков никого не было. Однако, это не так.

- Мы точно не знает, кто сейчас внутри. Но совершенно точно, там несколько человек, - сообщил «КП» собственный источник а офисе белорусской компании.

Большинство сотрудников офиса еще с начала пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. Однако часть из них все-таки ходили на работу в офис. Имена сотрудников, которые сейчас находятся внутри заблокированного здания, пока не установлены. Власти Минска официально происходящее никак не комментируют.

Напомним, сразу после выборов президента в ряде городов Белоруссии начались акции протеста. Задержаны несколько тысяч человек. Кроме того, в стране наблюдаются перебои в работе сотовых операторов и интернет-провайдеров.