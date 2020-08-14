На Солнце стали появляться цифры

Цифра "2" была самой заметной на солнечном диске.

Цифру «2», вспыхнувшую на солнечном диске, показал известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring). Снимки, на которых «двойка» проступала весьма четко, он разместил на своем сайте, уверяя, что их – вот именно в таком виде - передала на Землю солнечная обсерватория SOHO. А сами изображения получены посредством основного ее инструмента - ультрафиолетового телескопа (Extreme ultraviolet Imaging Telescope – EIT).

Разумеется, я усомнился. Заподозрил Скотта в фотошопничестве. Снимки-то, может быть, и подлинные, но явно подправленные. Уфологи часто на такое идут, подкрепляя свои «открытия».

Зашел на сайт SOHO. Легко отыскал ультрафиолетовые EIT-изображения - специалисты публикуют каждый день новые. Полистал «архив». И, вы не поверите, увидел ту самую цифру «2». Она появилась на Солнце 11 августа 2020 года в 13:00.

Снимок реальный, никакого монтажа: "двойка" отчетливо видна.

"Двойка" в увеличенном виде.

«Двойка» оказалась хорошо заметой не только на "синих" снимках, полученных в диапазоне волн длиной 171 ангстрем, но и на "зеленых" - в диапазоне волн 195 ангстрем. Чудеса…

"Двойка" в другом диапазоне: никуда не пропала.

У меня, кстати, сложилось впечатление, что 9 августа там светилась еще и цифра «3», а 11 августа, но в 01:00, была цифра «4». Возможно, привиделось. Взгляните сами. По здравому разумению, причудливые узоры солнечных протуберанцев и сполохов обернулись цифрами совершенно случайно. Нет, неспроста это, - считают конспирологи и прочие мистически настроенные граждане. - И вовсе не случайно. То есть, в феномене есть, по их мнению, скрытый смысл. Какой, к примеру?

Цифра "3".

Цифра "4".

Значение тех или иных цифр толкуют нумерологи. А по их понятиям, цифра «2» - сама по себе - символизирует гармонию. К ней надо стремиться. Такой может быть намек. Если на "двойке" и остановиться. Но можно и продолжить.

«Тройку» многие считают неким указателем, который позволяет определить, чего не достает кому-то или чему-то для совершенства.

Цифра «4» символизирует стабильность окружающего мира.

Итак, если Солнце все же явило нам – (а кому же еще?) - последовательность из трех цифр – «3-4-2», то толковать ее можно в том смысле, что землянам не достает устойчивости бытия и гармонии. Или для гармонии нам не хватает стабильности. Или стабильности для гармонии.

В целом не страшно. Хотя, кто знает, может быть, это последнее предупреждение. Ведь если что, то уничтожить человечество – плевое дело для Солнца. Хватит одной мощной вспышки. Ученые, кстати, давно чем-то таким пугают.

Кадр из фильма "Знамение", в котором Солнце уничтожает жизнь на Земле. Ужастик может стать пророческим.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В точке Лагранжа сижу, далеко гляжу

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) – космический аппарат совместного проекта NASA и ESA (Европейского космического агентства). Запущен в 1995 году, выведен в току Лагранжа L1 системы Солнце-Земля. В ней силы их притяжения уравновешивают друг друга. Аппарату, расположенному тут, не приходится маневрировать, чтобы оставаться на одном и том же расстоянии от Земли и от Солнца. В точке L1 ничто и никогда не загораживает Солнце.

Точка Лагранжа, в которой находится SOHO.

SOHO имеет на борту 12 инструментов, позволяющих получать изображения и измерять потоки солнечного излучения.

Ультрафиолетовый телескоп демонстрирует то, как выглядит Солнце в разных диапазонах длин волн: 171, 195, 284 и 304 ангстрем.

Яркие области на снимках, сделанных на длине волны 171 — соответствует температурам 1 миллион градусов, 195 — 1,5 миллиона градусов. Стало быть, цифры, которые видны в этих диапазонах, примерно так и нагреты – до 1-1,5 миллиона градусов.

Солнечная обсерватория SOHO работает с 1996 года.

Обсерватория SOHO поставляет информацию о нашем светиле с 1996 года. По прогнозам, будет работать до 2021 года. А то и дольше.