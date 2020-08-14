Протесты в Беларуси, последние новости на 14 августа 2020 года: забастовки, шествия и первые извинения властей

Выпущенные на свободу со следами побоев участники протестов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Протесты в Республике Беларусь 13 августа достигли переломного момента. Силовики еще вчера перестали задерживать всех подряд. И акции протеста в городах скорее были похожи на всенародные гулянья. Извинения министра МВД в Минске встретили аплодисментами.

Акции протеста в Белоруссии постепенно с ночных перешли на дневное время. Тенденция наметилась вчера. А сегодня усилилась. С самого утра в Минске и других городах Республики протестующие стали выстраиваться в живые цепи. На акции протеста вышли и сотрудники филармонии, и врачи самых разных медучреждений – начиная от республиканских центров, заканчивая простыми поликлиниками. Забастовки устроили сотрудники крупных промышленных предприятий, таких как БелАЗ, МАЗ. И более мелких – начиная от гродненского рынка и заканчивая предприятиями сфере ЖКХ.

К вечеру на улицы городов высыпали все. Жители выходили целыми семьями, с цветами и в белых одеждах. Белый цвет последние два дня стал символом белорусских протестов. И все дарили друг другу цветы. Спрос на букеты был как на 8 марта.

Фото: Александр КОЦ

Причём политические лозунги сменились одним единственным требованием “против насилия».

Силовики вели вели себя нейтрально и не вмешивались в народные протесты.

Сегодня из отделений полиции, ИВС и СИЗО стали выпускать первых политических узников. Ещё со вчерашнего дня у зданий РУВД дежурили родственники и друзья задержанных.

МИНСК

Самая массовая акция протеста в столице была на Пушкинской площади.

Вечером в Минске вновь было людно, но обошлось без битв с омоном. Фото: Александр КОЦ

Но люди собирались и в районе Каменной горки. И на Немиге. И во всех других районах столицы, в которых накануне шли акции протеста и столкновения с силовиками.

Протестующие у метро "Пушкинская" перекрыли движение по улице Притыцкого. Им никто не препятствовал.

ЖОДИН

Своеобразным центром сопротивления трудовых коллективов сегодня стал город Жодин, где расположен крупнейший завод Республики – БелАЗ. Днем мэр города Дмирий Заболоцкий общался заводчанами, и пообещал им убрать ОМОН с улиц. А вечером вышел к простым жителям. Толпа с скандировала: “Уходи”, сообщает Tut.by. Встреча с мэром длилась почти час, глава города покинул площадь под крики "Позор!" и "Уходи!". Собравшиеся требовали выпустить из жодинских изоляторов задержанных во время уличных протестов в Минске и других городах.

ВИТЕБСК

Священнослужители встали на сторону протестующих. Ещё днём толпа людей собралась возле католического костела Иисуса Милосердного. Люди с цветами и шариками стояли на проспекте и требовали прекратить насилие. А когда к протестующим подъехали сотрудники полиции, служители костела открыли двери и спрятали всех внутри здания.

Первые сообщения властей

Ближе к вечеру стали поступать обращение от официальных властей. Первым к народу обратилась глава администрации президента Наталья Кочанова. «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова в эфире одного из центральных белорусских телеканалов.

А чуть позже выступил и министр МВД Юрий Караев. Начал свою речь с извинений. «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", - заявил глава МВД в эфире ОНТ.

И пообещал что задержанных будут отпускать очень быстро. В свою очередь замминистра МВД Александра Барсков, который лично приехал к изолятору на Окрестина, заявил, что всех задержанных во время акций протест отпустят до 6 утра пятницы.

Но действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко пока от каких-либо заявлений воздержался.