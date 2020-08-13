Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

Забастовки на предприятиях, «живые цепи» на улицах, протесты медиков и учителей: Что происходит в Белоруссии

Ночные столкновения с силовиками в четверг 13 августа сменились дневными мирными шествиями
Дина КарпицкаяДина КарпицкаяДинаКарпицкая
Комментарии (11)Комментарии (11)
Всего за время протестов силовиками было задержано более 6000 человек.

Всего за время протестов силовиками было задержано более 6000 человек.

Фото: REUTERS

Выборы в Республике Беларусь состоялись 9 августа. В тот же вечер начались акции протеста. С того момента они не затихают, а кажется только набирают обороты, перетекая из одного состояния в другое. И если в первые дни эти были страшные, ночные столкновения с ОМОНом (видеокадры до сих пор будоражат весь мир). То сейчас — это мирные марши в дневное время с улыбками (пусть и натянутыми) и цветами в руках. Зато все более и более многочисленные.

Вчера в Республике наконец-то заработал интернет. И все, что накопилось у белорусов за прошедшие в информационном вакууме дни (эмоции, фото и видео) хлынуло в сети. Это, или то, что силовики все же сменили тактику разгона протестов, теперь они почти никого не хватают, а вежливо просят разойтись или просто наблюдают. А может просто терпение у людей достигло критического предела, но сегодня 13 августа на улицы белорусских городов вышла, кажется, уже вся страна.

Возле изолятора временного содержания в Минске, где находятся задержанные в ходе акций протеста, сейчас людно.

Возле изолятора временного содержания в Минске, где находятся задержанные в ходе акций протеста, сейчас людно.

Фото: REUTERS

Основные события:

Всего за время протестов силовиками было задержано более 6000 человек. Местоположение многих до сих пор не известно. Родственники не могут их найти. Причем в первые протестные дни хватали не только мужчин, но и женщин и даже подростков. Те, кто уже получил административное наказание и вышел, рассказывают, что испытали в застенках — по 60 человек в камере, одна бутылка воды и буханка хлеба. На просьбы о воде и еде отвечали: «Будете знать, за кого голосовать». Не добавляет белорусам надежды и вчерашняя новость о погибшем в СИЗО 25-летнем парне, которого задержали 10 августа в Гомеле.

В Минске прошел крестный ход против насилия.

В Минске прошел крестный ход против насилия.

Фото: REUTERS

Возле изолятора временного содержания в Минске, где находятся задержанные в ходе акций протеста, сейчас людно. Близкие пытаются передать задержанным предметы первой необходимости, сообщают РИА Новости.

В Гродно у ИВС люди (родственники задержанных) составляют списки и записываются в волонтеры.

Живые цепи солидарности (люди выстраиваются в длинную шеренгу, держась за руки) стали появляться с самого утра в разных частях города Минска.

Живые цепи солидарности (люди выстраиваются в длинную шеренгу, держась за руки) стали появляться с самого утра в разных частях города Минска.

Фото: REUTERS

Живые цепи солидарности (люди выстраиваются в длинную шеренгу, держась за руки) стали появляться с самого утра в разных частях города Минска. Трудовые коллективы, просто соседи — все выходят, чтобы выразить свой протест, теперь уже даже не результатами выборов. Основной лозунг - «Против насилия». Очень много, можно даже сказать большинство, женщины. Многие одеты в белое. Им сигналят машины. Так, у Комаровского рынка собралась толпа женщин — человек 500 не меньше.

Многие одеты в белое. Им сигналят машины.

Многие одеты в белое. Им сигналят машины.

Фото: REUTERS

Вышли на акцию протеста работники Филармонии. Они выстроились на ступеньках с плакатами и поют «Магутны божа», считающийся духовным гимном Белоруссии.

Врачи многих больниц и поликлиник (не только Минска, но и других городов), протестуют на ступеньках своих лечебных заведений. Фото медработников с плакатами «Против насилия» быстро разлетаются по сети.

Трудовые коллективы, просто соседи — все выходят, чтобы выразить свой протест, теперь уже даже не результатами выборов.

Трудовые коллективы, просто соседи — все выходят, чтобы выразить свой протест, теперь уже даже не результатами выборов.

Фото: REUTERS

К обеду таких цепей на улицах становится все больше. Они объединяются и двигаются к центру. В 14:00 на площади Победы уже большая толпа. Милиция никого не трогает.

Ближе к 15 протестующие уже у здания ЦИК и правительства Республики. Все цветы в киосках города скуплены. У кого нет денег, продавцы отдают бесплатно.

В других городах примерно тоже самое. Гомель — машины гудят, притормаживая у центральной площади. Брест — живые цепи солидарности по всему городу. Гродно — началось все с 5 человек в 12 дня, присоединялись прохожие, подъезжали люди. Постепенно цепь растянулась на несколько сот метров.

Утро отмечено еще и сообщениями о забастовках рабочих на крупных промышленных предприятиях страны.

Основной лозунг - «Против насилия». Очень много, можно даже сказать большинство, женщины.

Основной лозунг - «Против насилия». Очень много, можно даже сказать большинство, женщины.

Фото: REUTERS

На БелАзе работники вышли к зданию администрации с требованием отставки действующей власти, освобождении политзаключенных и новых выборов, передает Sputnik. К бастующим вышел мэр Жодина (завод находится в этом городе). Сначала заявил, что не верит в подлинность видео, на котором ОМОНовцы избивают 15-летнего парня. И тут же был освистан. Уехал он от рабочих с обещанием, что машины БелАз не будут больше выделяться силовикам. И пообещал убрать ОМОН из города. Работники вернулись в цеха, но сказали, что в случае невыполнения требований, готовы остановить крупнейшее в Белоруссии производство.

Работники МАЗ сообщают, что выходят к заводоуправлению. «Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — рассказал один из работников журналистам Tut.by.

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек.

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек.

Фото: Александр КОЦ

В 14:30 стало известно, что вооруженные люди ворвались в офис «Яндекса». Однако, все сотрудники давно переведены на удаленку, на месте несколько технических работников офиса.

На "Гродно-Азот" работники начали писать заявления о выходе из "Федерации Профсоюзов Беларуси". Все работники Южного рынка Гродно сегодня не вышли на работу в знак протеста. Бастуют сотрудники «Гродножилстроя».

Между тем, успешный IT-бизнесмен белорусского происхождения Микита Микадо обратился к силовикам: « Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите - я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем».

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек.

Послы иностранных государств возложили цветы в Минске к стихийному мемориалу на площади Крутицкого, где во время беспорядков погиб человек.

Фото: Александр КОЦ

Вот такая картина дня в Республике Беларусь. К вечеру ожидаются более массовые протесты и более длинные живые цепи солидарности.

Тем временем за прошедшую ночь в Минске убрали все цветы, которые люди приносили к месту смерти умершего демонстранта.

МВД Белоруссии заявило, что беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. За минувший день были задержаны еще 700 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Затулин: Между властью и народом в Белоруссии разверзлась пропасть

Какие выводы сделали в Москве из протестов в Минске — в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин (подробности)

картина дня

Рекомендуемые