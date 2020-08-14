Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Прожиточный минимум пересчитывают четыре раза в год Фото: Артем КИЛЬКИН

В России вырастет прожиточный минимум. Министерство труда и социальной защиты предлагает установить этот показатель за второй квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей. Это не просто строчка в отчетах чиновников, от этой суммы реально зависит жизнь миллионов россиян.

КАКИМ БУДЕТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Итак, 11 468 рублей на человека – именно столько, если верить официальной статистике, нужно человеку в месяц, чтобы купить необходимую еду, вещи и услуги, например, оплатить коммуналку. К методике расчета прожиточного минимума много вопросов, но сейчас не об этом.

Важно, что он вырастет. Вот расклад по категориям граждан:

Для трудоспособных – 12 392 рубля (+5,6% к первому кварталу 2020-го)

Для детей – 11 423 рубля (+6,5%)

Для пенсионеров – 9 422 рубля (+5,3%)

Регионы могут менять у себя величину прожиточного минимума, но только в сторону увеличения. Меньше общефедеральной нельзя.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Прожиточный минимум пересчитывают четыре раза в год. Но главный из них – это показатель именно за второй квартал. Дело в том, что на прожиточный минимум завязана не только статистика, но и многие социальные пособия. Пересчитывать все это четырежды за год было бы слишком трудозатратно, поэтому в качестве отправной точки выбрали данные за второй квартал предыдущего года. То есть сейчас россияне получают пособия, исходя из статистических данных апреля-июня 2019-го. Федеральный МРОТ составляет 12 130 рублей.

В следующем году отправной точкой для расчета пособий будет сумма в 12 392 рубля, что на 262 рубля больше, чем в этом.

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Выплаты на первого и второго ребенка. Если доходы семьи последний год были не больше двух региональных прожиточных минимумов на человека, она имеет право на «детские» выплаты. То есть с повышение прожиточного минимума становится больше семей, которые попадают под эти условия. Правда, нужно, чтобы ребенок родился не раньше 1 января 2018-го. Для многодетных этот вид поддержки не подходит. Размер выплат также напрямую зависит от величины прожиточного минимума в регионе – платить будут «детский» минимум.

Выплаты на детей с 3 до 7 лет. Тут механизм такой же, как для детей до 3 лет, только другие цифры. Чтобы получать деньги, нужно иметь среднедушевой доход на члена семьи ниже одного прожиточного минимума в регионе. А сумма выплат будет составлять половину «детского» прожиточного минимума.

Алименты. Чаще всего размер выплат на детей привязывают к зарплате. Но когда доходы нестабильные или неофициальные, суд решает, что лучше прописать алименты в виде фиксированной суммы с привязкой к прожиточному минимуму. Один минимум, или 2, или больше.

Минимальный размер оплаты труда. Это, пожалуй, самое важное, так что остановимся подробнее.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ МРОТ

Как теперь записано в Конституции России, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Конечно, власти могут сделать его и больше, но в 2020-м году МРОТ оказался привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека. Скорее всего, так же решат и на следующий год. А значит, минимальная зарплата в стране подрастет на 262 рубля и станет равняться 12 392 рублям.

Кроме, собственно, зарплаты (она у человека, работающего на полный день, не может быть ниже МРОТ) эта величина влияет еще на несколько важных аспектов.

Больничный. В большинстве случаев для расчета выплат по листку временной нетрудоспособности берется средний заработок сотрудника за последние 2 года. Но в некоторых случаях приходится привлекать и МРОТ. Например, если человек устроился на работу недавно, и доходов у него раньше не было. Или если сотрудник только вышел из декрета и загремел на больничный, тогда, может, с МРОТ выплаты окажутся побольше.

Пособие по беременности и родам. Не будем вдаваться в бухгалтерские тонкости. Главный момент здесь в том, что пособие не может быть меньше суммы, рассчитанной исходя из МРОТ. Так что, если вырастет минималка, у некоторых россиянок вырастут и пособия.

Пособие по уходу за ребенком. См. предыдущий пункт.

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