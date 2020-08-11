В России хотят в два раза повысить пособие на детей: поможет ли это от бедности

Чиновники собираются помочь тем семьям, чей доход даже с учетом всех пособий не дотягивает до величины прожиточного минимума на человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство труда и социальной защиты России обрадовало идеей: в 2 раза повысить пособия на детей от 3 до 7 лет. Но не для всех семей, а только тем, кому нынешний размер выплат от государства не позволяет выбраться из нищеты.

Сейчас размер пособия – половина прожиточного минимума ребенка. В разных регионах этот показатель может меняться, но в среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей.

- В ряде случаев этих выплат оказывается недостаточно, чтобы довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, - констатируют в Минтруде. – Поэтому мы считаем, что размер пособия должен быть дифференцированным.

Проще говоря, сейчас по 5,5 тысяч рублей получают все: и те, кому не хватает пары сотен рублей, чтобы хотя бы официально не считаться малоимущими, и те, кому эти 5 тысяч, что мертвому припарки. Чиновники хотят изменить эту ситуацию и готовы раскошелиться.

- Прорабатывается возможность увеличить выплаты до 100% прожиточного минимума ребенка для тех семей, которым нынешние пособия не позволяют вырваться из бедности, - говорят в Минтруде.

А это уже примерно 11 тысяч рублей в месяц. Фактически государство готово взять на себя обеспечение детей с 3 до 7 лет в малоимущих семьях – по крайней мере, чтобы хотя бы по меркам официальной статистики у них было все необходимое.

Сейчас пособия получают больше 2 млн детей, а всего за чертой бедности, по последним данным Росстата, живет больше 18 млн россиян.

- То есть на увеличение выплат потребуются значительные средства. А это значит, государству нужно либо сэкономить на чем-то другом, либо больше зарабатывать, например, собирать больше налогов, - комментирует инициативу Минтруда профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Увеличение пособий, конечно, дело хорошее. Но я считаю, нужно заниматься первопричиной бедности – низкой зарплатой. Нужно повышать минимальный размер оплаты труда, чтобы ликвидировать такую проблему как работающие бедные.

КОНКРЕТНО

Кому ждать прибавки

Чиновники собираются помочь тем семьям, чей доход даже с учетом всех пособий не дотягивает до величины прожиточного минимума на человека. Показатель этот свой в каждом регионе и обновляется каждый квартал. Но для назначения соцвыплат используют данные за второй квартал прошлого года. То есть если вы сейчас напишете заявление на пособие, его посчитают исходя из показателей за апрель-июнь 2019-го.

Тогда среднедушевой прожиточный минимум (а он свой для детей, пенсионеров и трудоспособных) составлял 11 185 рублей в целом по России. Чтобы получать пособие на детей с 3 до 7 лет, семья из 4 человек должна зарабатывать в месяц не больше 44 740 рублей – хотя это средняя температура по больнице, точные цифры зависят от конкретного региона. Если даже с учетом «детских» денег выйти за черту бедности не получается, можно рассчитывать на увеличенное пособие.