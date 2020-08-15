В Минске - затишье перед новой «революционной» бурей

Минск готовится к массовым шествиям в выходные. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Есть у революции начало, нет у революции конца...

Когда после путешествия по белорусской провинции (Минск-Витебск-Полоцк-Глубокое-Минск), я снова вернулся в белорусскую столицу, мне казалось – все. Эти бесконечные крики «Живе Беларусь!», которые преследовали меня даже в маленьких селах (вечером у дорог чуть ли не всех населенных пунктов стояли веселые люди в белом), должны закончится. Хотя бы здесь – в маленьком городском квартале Минска, где я снимаю квартиру, я контрреволюционно хотел тишины. Но и тут гремел Цой и Михалок. «Воины Света» - кстати, гимн еще киевского Майдана. И, конечно, бесконечное «Перемен требуют наши сердца» - ставшее гимном противников Александра Лукашенко. С одного балкона неслись лозунги, с другого – аплодисменты, с третьего: «Щас музыку хорошую врублю». Мой двор погружался в новогоднюю эйфорию, причина которой была неочевидна. Пока в Белоруссии революция не произошла.

Волну насилия в Белоруссии удалось остановить. Фото: Александр КОЦ

Но с другой стороны - и Лукашенко пока революцию не уничтожил.

Затишье.

Передышка.

И ожидание субботы, воскресенья.

В которые, как считают в Минске, решится все.

В пятницу протестующие беспрепятственно добрались до правительственных зданий на Площади Независимости. Фото: Александр КОЦ

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Для меня это было удивительно. Это еще было в четверг днем, когда я въехал в белорусский город Полоцк и обнаружил, что времена изменились. Потому что я тут же наткнулся на мирную демонстрацию, которая шла с шариками, с цветами, там даже детишки были. Но это так контрастировало с тем, что я видел вчера. Я залез в новости и понял, что министр МВД Белоруссии кается, Лукашенко не появляется вообще (подробности)