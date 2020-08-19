Анджелине Джоли нравится хаос, возникший в ее доме из-за коронавируса

Актриса Анджелина Джоли.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Режим самоизоляции совершенно не беспокоит актрису Анджелину Джоли. Более того, она совершенно счастлива, находясь со всеми своими детьми в одном доме столь продолжительный срок без перерывов на съемки.
Звезда «Малефисенты» была откровенна с E! News: «Я никогда не думала, что расслабиться – это так здорово. Мне нравится хаос».
Джоли – мать шестерых детей, трое из которых приемные. Она воспитывает их, находясь в разводе с актером Брэдом Питтом. И пытается составлять расписание на каждый день, чтобы хоть как-то, как она выразилась, структурировать досуг.
Но у нее это плохо получается, и все заботы по этому поводу Джоли доверила дочери Захаре. «Захара лучше меня умеет все и всех организовывать», - рассказала актриса.
Как, наверное, и подобает звезде экрана, Анджелина развлекает по вечерам своих детей кинопросмотрами. «Мы все собираемся, кто в халате, кто в пижаме, берем много попкорна», - поделилась секретами своего счастья Джоли.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как она выглядит в домашних условиях
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