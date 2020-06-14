11-летний сын Анджелины Джоли показал, как она выглядит в домашних условиях

Мы привыкли видеть Анджелину Джоли на красных дорожках в роскошных нарядах. Но лишь самые близкие знают, как актриса выглядит в обычных условиях. Теперь оценить звезду в домашней обстановке смогли все ее поклонники: в Инстаграме появились фотографии, снятые самым младшим ребенком Джоли – 11-летним сыном Ноксом.

На фото Анджелина позирует на ступеньках своего лос-анджелесского особняка. 45-летняя мама шестерых детей одета в светлое просторное платье, ее волосы свободно распущены, на лице – практически нет косметики. Актриса выглядит очень естественно и мило.

Снимки Анджелины в домашней обстановке были сделаны для британской версии журнала Harper's Bazaar. В интервью глянцевому изданию Джоли рассказала о том, как она проводила время на самоизоляции. На карантине актриса оставалась дома вместе с детьми и четвероногими питомцами. В особняке звездного семейства живут собаки, змея и ящерица. Недавно Анджелина купила еще и двух кроликов. Ее дети любят животных, папарацци то и дело снимают Джоли и кого-то из ее наследников, гуляющими с собакой или покупающими корм для питомцев в зоомагазине.

bazaaruk Portraits taken by Angelina's youngest son, Knox Jolie-Pitt #angelinajolie

Нокс сфотографировал маму на ступеньках их дома. Фото: Инстаграм.

Недавно семья Анджелины отметила радостное событие – 14-летие дочери Шайло. Ради этого Джоли и ее бывший муж Брэд Питт зарыли топор войны. Экс-супруги объединились, чтобы приготовить девочке сюрприз – вечеринку в честь ее дня рождения. Праздник проходил в доме Питта, актер живет всего в нескольких кварталах от бывшей жены и детей. На вечеринку пришли все дети Питта: именинница, Шайло, 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Захара, 16-летний Пакс и даже 18-летний Мэддокс, с которым Брэд не общался несколько лет после ссоры.

- Брэд действительно хотел, чтобы день рождения Шайло был особенным, и планировал праздник заранее. Он до сих пор не может поверить, что его дочь уже такая взрослая! У него дома есть печь для пиццы, и он сделал для вечеринки любимое блюдо именинницы, а также заказал торт, - рассказали друзья семьи. - Шайло всерьез увлекается фотографией, поэтому Брэд купил ей винтажную камеру Polaroid и создал альбом из всех ее лучших фотографий последних нескольких лет. Также он подарил ей серию домашних уроков игры на гитаре с лучшим преподавателем в Лос-Анджелесе.

В этом году детей Джоли и Питта ждет серьезное испытание: Брэд и Анджелина решили отдать детей в обычную школу. Долгие годы (14 лет, если точнее) они находились на домашнем обучении. Супруги постоянно колесили по миру, снимаясь в разных уголках планеты, и таскали всех шестерых отпрысков за собой. Иногда они жили в чужой стране по полгода, пока длился съемочный процесс. Поэтому вместе с наследниками звезд всегда ездили несколько преподавателей, которые занимались индивидуально с каждым из детей. После расставания Брэд и Анджелина стали меньше сниматься, больше времени проводить дома, в Лос-Анджелесе. Поэтому они решили перевести детей на более традиционную модель обучения.

Недавно Брэд и Анджелина отметили 14-летие дочери Шайло.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна причина, из-за которой они решили отдать отпрысков в обычную школу, - недостаток общения со сверстниками. Дети знаменитостей варятся в своем собственном очень замкнутом мире, и им бывает трудно приспособиться к реалиям обычной жизни. Брэд и Анджелина решили, что их ребятам будет полезно пообщаться с другими детьми. Старший сын пары 18-летний Мэддокс уже студент – он изучает биохимию в универститете Сеула в Южной Корее. Разумеется, дети артистов сядут за парты только в том случае, если в школах отменят введенное из-за карантина дистанционное обучение.

Развод Питта и Джоли был по-настоящему горьким, но теперь они научились ладить друг с другом ради детей. Говорят, у Анджелины так и не появилось нового мужчины. А вот 56-летнего Брэда Питта все чаще видят в обществе одной и той же женщины - 30-летней актрисы Алии Шокат. То парочка непринужденно выбирает гамбургеры в закусочной, то уединяется в особняке Питта на все выходные. И хотя окружение Брэда уверяет, что Алия – просто его подруга, поклонники верят в обратное.