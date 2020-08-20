«Спартак» уже потерял на покупке Кокорина 20 млн рублей

Обычно перед тем, как подписать контракт, футболисты проходят углубленное медицинское обследование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трансфер Александра Кокорина в «Спартак» остается самой загадочной сделкой этого лета. По сообщениям СМИ форвард получил контракт в 3 млн евро в год и стал одним из самых высокооплачиваемых российских игроков. Но из-за неведомой травмы Кокорин уже пропустил три матча чемпионата России, и возможно этим летом так и не выйдет на поле.

666 тысяч в день: столько теряет «Спартак»

Три матча – это много. В нынешнем сезоне лишенный еврокубков «Спартак» проведет максимум 38 игр – 30 в РПЛ и 8 в Кубке России, если дойдет до финала. Это значит, что Кокорин за каждую из них получит 6,3 млн рублей. Но если Александр из-за травмы пропустил три матча, это значит, что «Спартак» уже потерял 20 млн рублей.

Можно считать и по-другому. 4 млн евро – это примерно 240 млн рублей. То есть в месяц Кокорин получает 20 млн рублей, в день – 666 тысяч. То есть именно в эту сумму обходится «Спартаку» каждый день Александра на больничном.

Что за травма у Кокорина

Обычно перед тем, как подписать контракт, футболисты проходят углубленное медицинское обследование. Наверняка такое же было и у Александра Кокорина. Тем более, что у нападающего в карьере была очень сложная травма – разрыв крестообразных связок.

В «Спартаке» говорят, что сейчас у Кокорина некая травма икроножной мышцы. Он получил ее на одной из тренировок еще перед первым матчем сезона, и до сих пор не может восстановится. На матч с «Уфой» Кокорин не летал, скорее всего из-за того, что в Башкирии искусственный газон, и там усугубить повреждение проще простого.

Сколько еще ждать появление Александра

Но вскоре появилась информация, что характер травмы у нападающего более серьезный, и он не сможет выйти на поле до 13 сентября. То есть пропустит не только матчи против «Сочи», «Ахмата», и Уфы», но и против «Локомотива», «Ротора» и «Арсенала». С учетом того, что «Спартак» в первых трех матчах из 9 очков набрал только 5, это может стать проблемой. И тогда трансфер Кокорина уже не будет выглядеть такой хорошей сделкой. А 13 сентября - дата особенная для болельщиков «Спартака». В этот день красно-белые играют дерби с ЦСКА.

В «Спартаке», впрочем, опровергают, что Кокорин выбыл так надолго. И надеются, что уже к матчу с «Локомотивом» в грядущее воскресенье один из самых дорогих нападающих нашего футбола нападающий будет, наконец, готов сыграть.