В Швеции зафиксирована самая высокая смертность за последние 150 лет

Швеция во время коронавирусной пандемии следовала отличной от других стран мира политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За шесть месяцев 2020 года в Швеции зафиксирована самая высокая смертность, начиная с 1869 года. Цифры обнародовало государственное управление статистики (SCB), передает CNN.

Швеция во время коронавирусной пандемии следовала отличной от других стран мира политике, не принимая особых мер в борьбе с COVID-19: в стране не было карантина и режима самоизоляции, магазины и рестораны функционировали в привычном режиме. Правительство Швеции решило: если не закрывать страну на массовый карантин, то у жителей быстрее выработается коллективный иммунитет. Позже руководство государства и врачи признали, что допускали ошибки, но все же остались верны своей теории.

Хотя цифры говорят об обратном. За первые полгода 2020 года в Швеции умерло на 4,5 тыс. человек больше, чем за аналогичный период, начиная с 2015 года.

Таких высоких показателей в стране не было с 1869 года. Но 150 лет назад в Швеции царил голод, ставший причиной массовых смертей. Сейчас многие уверены, что причиной высокой смертности стал COVID-19. Пик пришелся на апрель этого года – за один только этот месяц население Швеции убавилось более чем на 10 тыс. человек. В основном это были люди пожилого возраста – постояльцы домов престарелых.

Но шведские чиновники пока говорят, что у них нет никаких доказательств того, что причиной большинства смертей стала коронавирусная инфекция.

- Число умерших действительно большое, - признал главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. – Но, если сравнивать нас с соседними государствами - Бельгией, Нидерландами и Великобританией, то у них смертность в разы выше.

Несмотря на шокирующие цифры, в Швеции по-прежнему не вводят никаких ограничительных мер, не требуют ношения масок и использования антисептиков.