Коронавирус в Швеции: «особый путь» не задался, смертность высокая, экономика падает

Университет Джонса Хопкинса — самый авторитетный источник статистики о пандемии — обновил цифры смертности от «короны» по разным странам. Так, в Швеции летальность (доля умерших от общего числа заболевших COVID-19) составляет 11,9%. Седьмое в мире место, на уровне Испании, Италии или Британии, где ситуацию одно время называли прямо: катастрофической.

Другой важный показатель — количество умерших от «короны» на 100 тыс. населения. И здесь 10-миллионное королевство с его 33,8 тысячами случаев — тоже в антилидерах, на шестом месте среди других стран: почти 40 человек «на сотку». Для сравнения, в США — 30, в Швейцарии — 22.

Почему результаты Стокгольма интересуют весь мир? С начала пандемии Швеция избрала неожиданный способ борьбы. Никакого карантина, кафе и малый бизнес работают. Мол, люди переболеют, но хотя бы экономику спасём. Однако надежда, видимо, не оправдалась.

Во вторник министр финансов Швеции Магдалена Андерсон сообщила, что падение ВВП по итогам года составит до 7%. Хоть кафе и открыты, международная торговля в любом случае падает. А другие страны смотрят на скандинавов с подозрением и, похоже, откроют границы для шведских туристов не скоро.

В Стокгольме решили пережить ковид без карантина и самоизоляции, но результаты противоречивыеФото: REUTERS

Это ещё не всё. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл недавно утверждал, будто «в Стокгольме 30% людей уже имеют иммунитет». Дескать, новой вспышки можно не опасаться, стратегия отказа от карантина работает. Но неделю назад провели выборочное тестирование: оказалось, на самом деле антитела к «короне» имеет лишь 7%. То есть в своей стратегии местные эпидемиологи опираются на статистику… которой может не существовать в природе.

И ещё странная история. Шведские социальные службы выпустили распоряжение: если в доме престарелых заболевает пожилой человек, то ему нельзя давать кислород, только морфин (медицинский наркотик, притупляющий боль). Кое-где на местах врачи такие сомнительные инструкции просто игнорируют ради спасения жизни пациентов.

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