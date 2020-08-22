«Сгоревшие» из-за коронавируса путевки в детский лагерь можно будет обменять

Отдых по неиспользованной путевке можно перенести на осень этого года, с сентября по начало ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи смогут обменять пропавшие из-за пандемии коронавируса путевки в лагеря отдыха и санатории. Об этом сообщили представители Мосгортура:

- Мы предлагаем три альтернативных варианта, - рассказывает Инна Голубева, генеральный директор ГАУК Мосгортур. - Отдых по неиспользованной путевке можно перенести на осень этого года, с сентября по начало ноября. Также можно перенести путевку на 2021 год, при этом родитель сможет выбрать регион и время отдыха – путевка будет закупаться специально под него. Третий вариант – это обмен «сгоревшей» путевки на денежный сертификат, который позволит оплатить услуги выбранного вами санатория или детского лагеря полностью или частично. В случае, если путевка была рассчитана на совместное использование – например, на маму с двумя маленькими детьми – то на каждого ребенка будут выданы отдельные сертификаты.

Чтобы обменять неиспользованную путевку, необходимо прийти в офис Мосгортура по предварительной записи на портале mos.ru и написать заявление. Льготным категориям горожан при этом не понадобится проходить дополнительные проверки – путевка на следующий год будет действительна, даже если материальное состояние семьи улучшится, или если ребенку уже исполнится 16 лет.

- Для таких уже взрослых ребят мы планируем специальные смены, с профориентацией, - уточнил Денис Буянов, заместитель гендиректора Мосгортура. – В целом же, организация смен будет проходить с учетом новых требований и предписаний Роспотребнадзора, включая обязательную дезинфекцию, ношение масок сотрудниками и использование антисептических средств.

В ТЕМУ

Правила работы детских лагерей в России после самоизоляции: без концертов и родительских дней

Роспотребнадзор утвердил новый порядок для детского отдыха (подробности)