Ведущие московские театры вступили на путь междоусобных войн

Громче всех пока выступил «Современник». По мнению Гармаша, ситуация внутри труппы чудовищная Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Официально театральный сезон стартует через неделю, а ведущие московские театры уже вступили на путь междоусобных войн, скандалов и жестоких игр. Причем самые успешные труппы, которыми недавно руководили легендарные худруки - Галина Волчек, Олег Табаков, Марк Захаров. Любой переход власти - болезненный и мучительный процесс. Без жертв не бывает. Тем более, что ни Волчек, ни Захаров, ни Табаков так и не нашли в себе сил и желания воспитать преемника и передать ему театр. Вот и имеем то, что имеем.

ГАРМАШ ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ И УШЕЛ

Громче всех пока выступил «Современник». На сборе труппы ведущий артист этого театра Сергей Гармаш зачитал открытое письмо, в котором назвал назначение Виктора Рыжакова (режиссер пришел на место Галины Волчек) катастрофой.

По мнению Гармаша, ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего в «Современнике» никогда не было. За это личную ответственность несёт худрук. Галина Волчек пользовалась безусловным авторитетом в театре и не игнорировала мнение коллектива. Сейчас на место авторитету пришёл тоталитаризм: мнения могут быть разными, но правильное одно - Рыжакова. «И это декларирует человек, ещё ничего не сделавший в театр. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения. Идет расправа над людьми, отдавшими театру десятилетия жизни», - написал Гармаш в письме. Хлопнул дверью и ушел из «Современника».

Свое недовольство новым худруком открыто высказал пока только он. Не столько именитые, и более зависимые от работы актеры, анонимно рассказывают журналистам, что им тоже не понравилось, как им назначили Рыжакова. Не было ни собрания труппы, ни обсуждения, мнение актеров никто не спросил, как будто они подневольные актеры Карабаса-Барабаса. Можно подумать, что раньше их кто-то спрашивал...

Рыжаков в «Современнике» всего полгода, но за это время уволил билетеров и гардеробщиц якобы из соображений экономии. На их место пригласил фирму со стороны. Когда его спросили, зачем он уволил людей, которые полжизни отдали «Современнику», он ничего не объяснил. «Рыжаков привел в театр своих людей и для них освобождает ставки, он уволил Сашу Толубееву, которая занималась соцсетями и сайтом (к ней все хорошо относились), а на ее место взял свою дочь», - обсуждают в театре.

Тем не менее звезды «Современника» в лице Ахеджаковой, Нееловой и Хаматовой своего коллегу Сергея Гармаша не поддержали. Лия Ахеджакова со свойственной обвинила его в том, что он объявил войну «интеллигентному и талантливому режиссеру», который анонсировал планы на целых три (!) сезона вперед, в том, что он «стучал» на Рыжакова в высоких кабинетах (сейчас такой тренд: актеры несут свои проблемы сразу в Департамент культуры или минкульт, а то и в администрацию президента), «подогревал ненависть, хамство и агрессию в труппе». Более мягко высказалась Чулпан Хаматова: она не видит никакой катастрофы или чудовищной ситуации в "Современнике". Что же касается самого Гармаша, то из-за его ухода нет "ни радости, ни большого горя".

Примадонна «Современника» Марина Неелова считает, что «драматически» выстроенный уход оскорбленного Гармаша больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. Пафосное отстаивание традиций «Современника» здесь ни при чем.

Действительно, по слухам, Гармаш претендовал на место худрука в "Современнике". И вроде бы Галина Волчек видела в нем своего преемника. В нем до сих пор сидит обида, что назначили не его.

Как бы то ни было Виктору Рыжакову можно только посочувствовать. Не успел он приступить к своим обязанностям, определиться с планами, набрать свою команду (как это всего и бывает в ущерб команде старой), случилась пресловутая пандемия. Делать выводы, насколько он эффективный (или неэффективный) худрук, пока преждевременно.

МХТ - СВЕРХСКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬ ТАБАКОВА

Ещё одно неспокойное место – это МХТ им.Чехова. Тут инициировала бунт целая группа ведущих актеров.

В июле там тоже прошел закрытый сбор труппы, где артисты «предъявили» своему худруку - режиссеру Сергею Женовачу. Журналистов на собрание ни в «Современник», ни в МХТ не пустили, но очевидцы рассказали, что публично высказали свои претензии Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Константин Хабенский и другие.

Артисты «предъявили» своему худруку - режиссеру Сергею Женовачу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Хабенский сравнил театр с современным, сверхскоростным автомобилем, который своими руками собрал Олег Табаков - построил мощнейшую театральную структуру. А Женовач эту супермашину разрушил, заставляя ее тащиться со скоростью 30 километров в час. Наталья Тенякова говорила, что Женовач не любит их театр. Для него по-прежнему родной дом – СТИ (Студия Театрального Искусства). Другие артисты обвинили его в отсутствии планов, репертуарной политики, кассовых, ярких премьер, в том, что за два года он изъял из репертуара 17 спектаклей, а новых появилось лишь пять (!), при том, что в МХТ – три сцены. Новые спектакли ставят в основном ученики Женовача и занимают в них одну и ту же группу актеров. А большинство артистов осталось без работы и без заработков.

Женовач нервничал, возражал, говорил, что занять 122 человек (труппа слишком большая!) сложно. А ему - в ответ: при Табакове все эти люди работали. По слухам, директор театра уже обращалась в Минкульт с просьбой "оптимизировать" зарплаты актеров, а Женовач просил поддержать его в разборках с труппой. В обоих случаях им было отказано. И это вселяет оптимизм в «забастовщиков». Ответить на «наболевшие вопросы» Женовач обещал на сборе труппы 7 сентября.

Говорят, что Константин Хабенский давно мечтает стать худруком МХТ, как и Гармаш - «Современника». Но ситуация в этих двух театрах все-таки отличается.

- История в «Современнике» не похожа на нашу, - объяснила нам Наталья Тенякова. - Во-первых, Сергей Женовач работает у нас уже два года. За это время можно было ожидать от него результатов. Виктор Рыжаков в «Современнике» всего полгода, половина этого срока пришлась на карантин. Во-вторых, в «Современнике», как я слышала, мнение в труппе разделилось (не в пользу Гармаша – Ред.), в отличие от нас. Мое выступление на собрании поддержали очень многие.

Говорят, что Константин Хабенский давно мечтает стать худруком МХТ Фото: Артем КИЛЬКИН

На днях стало известно, что актриса МХТ им. Чехова Дарья Мороз собирается покинуть труппу (правда от своих спектаклей пока не отказывается). Сколько ещё значимых артистов последуют ее примеру, трудно сказать. Ждем анонсированного на 7 сентября собрания.

ПОСТРАДАЛА ПРИНЦЕССА «ЛЕНКОМА»

Непросто в «Ленкоме». Там тоже начались интриги и закулисная борьба за влияние в некогда легендарном театре. Вроде бы нашла коса на камень в отношениях между директором театра Марком Варшавером и «принцессой «Ленкома» Александрой Захаровой (единственной дочерью великого режиссера, чье имя носит этот театр). У Александры Марковны есть группа поддержки в лице, например, Дмитрия Певцова. И это сильно вдохновляет. По слухам, она претендует на должность худрука, а в роли главного режиссера видит… жену Певцова Ольгу Дроздову (актрису совсем другого театра). Нынешний директор Марк Варшавер в этом раскладе получается «третьим лишним». Свои идеи актриса транслировала якобы даже в минкульте. Но ничего не добилась.

Марк Варшавер продолжает руководить театром. А на роли Александры Захаровой и Дмитрия Певцова (и других артистов) вводят вторые составы. И даже третьи. Например, графа Резанова в «Юноне и Авось» (наряду с Певцовым и Шкаликовым) будет играть Игорь Миркурбанов.

Директор театра логично объясняет свое решение: всю труппу надо занять работой, особенно молодых артистов. Не зря же они заканчивали театральные вузы, они не должны сидеть на скамейке запасных.

- Никто не отнимает роли у Александры Захаровой. Она будет играть в своих семи спектаклях ровно столько, сколько захочет. Но в «Женитьбе» с ней в очередь будет играть молодая и талантливая выпускница Щукинского училища Зинаида Дианова. В «Женитьбе Фигаро» наряду с Дмитрием Певцовым главную роль будет играть 30-летний Станислав Тикунов. Во второй состав мы вводим молодых актеров. Но и артистов старшего поколения оставляем пока, - рассказал нам Марк Борисович. - Может в «Женитьбе» играть Агафью Тихоновну 58-летняя актриса? Наверное, может. Но в виде исключения. Я все-таки за то, чтобы действующие лица и их исполнители соответствовали тому, что написано у Гоголя и у Островского. Когда вы увидите на сцене молодых, очаровательных, талантливых, поющих и танцующих артистов, вы оцените, какими новыми гранями заиграют спектакли Марка Захарова.

Недавно по Сети пронеслась сенсационная новость – об «алкоголизме» Александры Захаровой, что совершенно не соответствует действительности. Вступился за коллегу Дмитрий Певцов, который записал в Инстаграмме обращение к "злобным оговорщикам", которые заказали травлю Александры Марковны. Певцов утверждает, что ему даже известен заказчик, но почему-то не называет его. Защитил Александру Захарову и бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Директор театра Марк Варшавер пообещал защитить честь и деловую репутацию Александры Марковны и подал заявление в прокуратуру.

Вот такие кровавые битвы идут за кулисами театров. И можно лишь догадываться, что будет через неделю, когда начнется сезон.

КСТАТИ

Я не вижу никаких проблем, так было всегда в театрах»: Александр Кибовский - о громком скандале в «Современнике» и о тлеющем - в «Ленкоме»

Руководитель департамента культуры Москвы считает, что театры - "саморегулируемая организация", и с внутренними проблемами справятся самостоятельно (подробности)