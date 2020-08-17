«Я не вижу никаких проблем, так было всегда в театрах»: Александр Кибовский - о громком скандале в «Современнике» и о тлеющем - в «Ленкоме»

Александр Кибовский Фото: Михаил ФРОЛОВ

После демарша Сергея Гармаша, когда на собрании в "Современнике" он обвинил своего худрука Виктора Рыжакова в «череде чудовищных и безнравственных поступков», хлопнул дверью и ушел из театра, вроде бы наступило затишье. Но это то самое затишье, которое, похоже, случается перед бурей. Тлеет скрытый конфликт в «Ленкоме» (тем не менее, принимающий уродливые формы с черным пиаром и скандальными вбросами в СМИ). По слухам, там нашла коса на камень в отношениях между директором театра Марком Варшавером и дочерью Марка Захарова (чье имя, между прочим, носит этот театра) – Александрой. Причем у Александры Захаровой есть группа поддержки в лице, например, Дмитрия Певцова. По факту театральный сезон еще не начался, а скандалы в самых знаковых столичных труппах уже обозначились… Что же будет дальше? Мы решили узнать точку зрения на этот счет департамента культуры.

- Какие еще скандалы?!.. Я вообще не очень понимаю такого рода опасения, - совершенно искренне сказал нам руководитель департамента Александр Кибовский. - По мне гораздо опасней, когда ничего не происходит в театре – ни дискуссий тебе, ни дебатов… Если мы говорим про творческую среду, то в ней должны возникать столкновения позиций, точек зрения, обсуждения. Самое опасное не то, когда происходят громкие истории, а когда ничего не происходит. Тишь да гладь да Божья благодать. Вот тогда мы точно не в ту сторону двигаемся.

- То есть департамент культуры ничего опасного пока не видит и не собирается вмешиваться...

- Нам все время говорят: чиновники, вы в театральные дела не вмешивайтесь. Вы только деньги давайте и никуда не лезьте. Так мы должны вмешиваться или нет? Давайте уже определимся.

Есть мнение, что театр – это саморегулируемая организация. Пока Александр Калягин (председатель Союза театральных деятелей – Ред.) по-другому не сказал, мы будем придерживаться этой точки зрения. Департамент культуры, как учредитель, обеспечивает артистов зарплатой. Даже когда была пандемия и они не играли спектакли, не репетировали, все равно свои деньги получали. Мы продолжаем содержать имущественный комплекс. Продолжаем ремонты, мы обеспечиваем материальную часть. Должны ли мы вмешиваться в творческий процесс - вопрос… Если нам опять вернут функции репертуарных комиссий, месткомов, худсоветов, если такое решение будет принято (в чем я сомневаюсь), тогда мы будем говорить по-другому. Я больше пяти лет работаю на посту руководителя департамента культуры, и за это время никто не может меня упрекнуть в том, что кому-то я позвонил и сказал: что-то у вас на сцене происходит не то, у вас в коллективе не та атмосфера…

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