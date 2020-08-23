Европа, скрепя сердце, признала: Придется вести дела с Лукашенко

Евросоюз признал Лукашенко президентом Белоруссии Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал признание, от которого наверняка поежатся многие белорусские оппозиционеры. Фактически он констатировал, что Евросоюзу придется и дальше продолжать вести дела с Александром Лукашенко, а не с его соперницей Светланой Тихановской, уехавшей в Литву и взывающей оттуда на английском языке о помощи международного сообщества.

Евросоюз не намерен превращать Белоруссию "во вторую Украину", заверил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности в интервью изданию Pais.

Боррель пояснил, что "ситуации в этих странах не сравнимы". И знаете почему? Оказывается потому, что "граждане Белоруссии выходят на протесты не с флагами Евросоюза, а требуют свобод и гражданских прав."

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: EAST NEWS

Кстати, робкие попытки поднять флаги Евросоюза на митингах протеста в Белоруссии поначалу все же были. Но сами же демонстранты просили их убрать: «Это не наши флаги, давайте не провоцировать».

Так же Боррель сравнил Лукашенко с президентом Венесуэлы Мадуро.

"Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом. Как и не признаем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно.»

При этом, по признанию главы европейской дипломатии, ЕС все-таки придется вести дела с Лукашенко:

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото: EAST NEWS

"Нравится нам это или нет, они (и Лукашенко, и Мадуро, - ред.) контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность".

Напомним, что после выборов президента Белоруссии 9 августа в этой стране начались митинги протеста. ЦИК Белоруссии объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал на этих выборах 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10%. Однако, оппозиция не признает победы Лукашенко.

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