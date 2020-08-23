«Я не буду вас бить и разгонять»: ОМОН поговорил с протестующими в Минске

ОМОНовцы вступили в диалог с протестующими в Минске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утром казалось, что никакого Марша оппозиции просто не будет – Минск накрыл дождь – холодный и мерзкий. Современный оппозиционер всегда готов протестовать, но терпеть лишения бесплатно он не нанимался. В интернете оппозиция строила конспирологические теории: «Вот, специально наслали дождь...», а сторонники Лукашенко радовались: «Даже погода за Сашу!». Но, за час до начала митинга небо прояснилось. Власти сделали «подарок» митингующим – отключив метро в районе сбора протестующих. Но это их не остановило. Я обгонял на машине группы людей – им предстояло еще минут 40 идти пешком.

Митингующие собирались у метро. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Как выразился один из прохожих – «все окрестности площади «заментованы». Действительно, во всех дворах респектабельных «сталинских» высоток центра Минска в кустиках сидели «космонавты» - остатки дождя звонко стучали по черным лакированным куполам омоновских шлемов.

В целом, все шло по отработанному сценарию: «оппозиция собирается, а дальше…». Что? А ничего. И в этом протестном вакууме начали возникать доселе невиданные явления. Во-первых, стали встречаться люди с государственными флагами. Немолодой мужчина стоял на подходах к площади и держал на палке от швабры любовно исполненную инсталляцию. Два ботинка, правый и левый, крепко связаны между собой одним шнурком. Ботинки раскрашены в цвета госфлага и флага протестного – красно-белого. Я тут же подступил к с расспросами:

- Что это, зачем?

- Я вижу, у нас тут хотят устроить гражданскую войну. И придумал такой общий символ. Не время для споров, надо объединяться.

Через сто метров я встретил юношу Дмитрия, тоже с госфлагом, но в окружении товарищей в бело-красном.

У многих, как обычно, были самодельные плакаты Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я решил поломать картинку телевидению и интернету. Почему-то принято считать, что это флаг сторонников Лукашенко, а красно-белый – Светланы (Тихановской – авт.). Так вот. Это наш флаг, государственный и пусть он будет на площади.

А государство не забыло о своих подданных. Ровно в два часа дня, из репродукторов над площадью загремело:

- Вы нарушаете общественный порядок, просьба разойтись!

Голос был совершенно инфернальный, казалось, это сама Родина говорила со своими непутевыми детьми. Но большинство собравшихся встретило это обращение без должного почтения – люди оскорбительно засвистели.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Немолодая женщина, к которой меня притиснула толпа, вздохнула так, что сердце упало: «Разгонять будут». Но при этом, никуда не «разошлась». Осталась на месте. Делать на площади становилось откровенно нечего. Можно было хлопать, кричать «Жыве Беларусь», свистеть. Ходить и разглядывать плакаты. Видно было, что они рисовались от чистого сердца. Вот, девушка Анастасия с плакатом «Презираю власть бесплатно». Я вступил с ней в разговор, пытаясь выяснить причины презрения. Анастасия пыталась избираться, но ее не допустили до выборов, суды не помогли. Причина веская.

Не знаю, подсказал ли кто Лукашенко или он сам додумался, но связи на площади не было. Я этот принцип сформулировал еще во время «скверного майдана» в Екатеринбурге – «хочешь потушить протест, туши связь», иначе этот карнавал на самоподдуве через соцсети будет длиться вечно.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Связь была только в переулках вокруг площади, именно туда бегали «передаваться» журналисты.

Разумеется, там все было плотно перекрыто автобусами с силовиками. Причем, удивительное дело – два омоновца не побоялись выйти на край площади. Их сразу же обступила толпа.

Старший терпеливо объяснял людям:

- Мы не будем вас разгонять, я не буду вас бить, мне неприятно, что так получилось…

ОМОНовцы попросили митингующих разойтись Фото: Дмитрий СТЕШИН

Люди быстро остыли и расступились. Омоновцы, судя по контуру фигур, очень напряженные, но внешне спокойные, прошли по краю площади и исчезли.

Ровно в четыре часа весь этот огромный, но мирный табор снялся с места и начал выстраиваться на широченном проспекте Независимости. По плану, колонна должна была дойти до стелы на площади Победы и рассеяться. Причем, мирно. Большинство буйных и провокаторов уже сидели в ИВС и СИЗО вторую неделю. Ни один нормальный человек, пришедший на площадь в воскресенье, не хотел, чтобы это все превратилось в кровавую баню. Я почему-то в этом уверен.

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