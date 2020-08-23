"Мы с ними разберемся": Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом и сыном Колей

Александр Лукашенко вышел из вертолета с автоматом Фото: Кадр видео

В воскресенье, в разгар митинга оппозиции в Минске, звук вертолетного двигателя начал заглушать крики протестующих. В небе возник силуэт белой винтокрылой машины, и толпа громко засвистела. От стелы «Город-герой Минск» демонстранты направились к площади Флага. А этот путь пролегает как раз мимо президентского дворца. Где колонну противников Лукашенко остановил ОМОН - на спецтехнике он смотрелся как эпизод из фантастического фильма.

Протестующие как раз пошли на второй круг своих речевок, когда с неба за забор резиденции приземлился вертолет.

«Лукашенко сбежал из дворца!» - понеслась «сенсация» по соцсетям. Но взлетающую машину я не видел. А спустя минут 40 телеграм-каналы выложили видео.

Из приземлившегося в резиденции вертолета выходит Александр Лукашенко - в черной форме, бронежилете, разгрузке с магазинами и автоматом АКСУ (Автомат Калашникова складной укороченный), но не снаряженном магазином.

Командирским шагом он промаршировал в сторону от вертолета, слушая доклад кого-то из военных. В этот момент он напоминал Сальвадора Альенде. За толпу протестующих стало тревожно - так решительно шел Александр Григорьевич, словно на боевой рубеж.

Но демонстранты, словно почуяв неладное, развернулись и пошагали обратно.

А вскоре появилось и еще одно видео - из салона вертолета, в котором Лукашенко подлетал к своей резиденции. На нем видно, как президент командует пилоту: «Ближе к проспекту, не вижу проспекта!» Видимо Лукашенко лично хотел увидеть сверху масштаб митинга протеста.

Но особенно зацепили последние секунды этого видео. На нем за спиной президента молодой парень в каске поправляет свой бронежилет и разгрузку. В нем сложно не узнать младшего сына Александра Лукашенко - Николая. Ему, кстати, лишь на днях исполнится 16 лет.

На других кадрах, кстати, президента по пути в резиденцию в этот день так же сопровождает высокий худощавый военный в каске, с автоматом. Лукашенко даже говорит ему что-то, показывая на верхние этажи резиденции. Этот молодой военный и есть - сын Николай.

Коля Лукашенко в бронежилете летит с отцом на вертолете Фото: Кадр видео

Между тем, Коля Лукашенко уже был замечен и на митинге в поддержку отца в Минске. Там Коля был в черном костюме и солнечных очках - играя роль телохранителя президента. И на Минский завод колесных тягачей Коля Лукашенко так же прилетал (да-да, опять на вертолете) с отцом.

Похоже, младший сын Батьки сопровождает его в эти горячие дни повсюду.

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