Взамен скандального старого дизайна футболок национальной команды страны представлен новый. Фото: sovsport.ru

Стало известно, в какой форме будет выступать сборная России в ближайших матчах. Технический спонсор команды компания Adidas представила дизайн игровых футболок, в которых Артем Дзюба и вся команда будут выходить на поле. Зенитовцу Дзюбе может быть неприятно - новые футболки неожиданно оказались исключительно красно-белых спартаковских цветов.

Предыдущее представление формы сборной России закончилось грандиозным скандалом. На футболках дизайнеры перепутали последовательность цветов российского флага. Он получился перевернутым, и в правильном положении оказывался только в тех моментах, когда игроки поднимали руки вверх.

В РФС были возмущены. Стали выдвигаться даже версии, что контракт с Adidas будет расторгнут, и сборную России станут одевать конкуренты компании. Но обошлось - экипировщикам только пришлось переделывать дизайн.

Его болельщики тоже не считают особо удачным. Экипировщики просто взяли и перекрасили полоски на рукавах в белый цвет. Учитывая, что весь остальной цвет формы - красной, получилось, что сборная России будет играть в цветах "Спартака". "Верните "Кремлевскую стену", - пишут болельщики на форумах, вспоминая удачные варианты эксклюзивного дизайна формы, который когда-то делали для сборной России как для важного клиента.

В компании Adidas заявили, что болельщики, купившие форму предыдущего варианта дизайна, смогут бесплатно обменять его на новый. Но возможно делать этого не стоит: футболки скандального дизайна могут стать коллекционной редкостью. Новые футболки сборной России в фирменных магазинах спонсора стоят от 5998 рублей.