Форма сборной России-2020: Перевернутый флаг и много красного

Форма сборной России по футболу вот уже несколько лет подряд уверенно стремится к повторению формы сборной СССР. А ведь в первые годы своего существования наша футбольная сборная наоборот стремилась к белым цветам, всячески подчеркивая, что это команда другой страны.

Потом футболки стали бордовыми, а начиная с ЧМ-2018 – красными, как при Союзе.

Форма для Евро-2020 имеет еще на одну белую полосу меньше. Три красные полоски на плечах, логотип компании производителя и двуглавый орел на груди.

Перевернутые флаги на рукавах футболистов смотрятся глупо. Фото Александр Щербак / ТАСС

На краешках рукавов – три полоски русского флага. Но вот как раз с полосками вышел курьез. Если смотреть на футболиста, который опустил руки вниз, то флаг оказывается перевернутым. И это смотрится довольно глупо…

Впрочем, главное, конечно, не форма, а результат, которого наши игроки в ней добьются. В ноябре сборной предстоит провести еще две игры (с Бельгией и Сан-Марино), но путевку в финальную часть чемпионата Европы сборная Станислава Черчесова уже завоевала.

Тренер сборной Станислав Черчесов. Фото Александр Щербак / ТАСС

Финальный турнир пройдет в 12 городах Европы, один из которых – наш Санкт-Петербург.