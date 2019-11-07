2019-11-07T22:03:08+03:00
Спорт

Форма сборной России-2020: Перевернутый флаг и много красного

Наши футболист узнали, в каких футболках им предстоит сыграть на Евро-2020
Петр ПАВЛОВ
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Наши футболист узнали, в каких футболках им предстоит сыграть на Евро-2020. Фото Александр Щербак / ТАССНаши футболист узнали, в каких футболках им предстоит сыграть на Евро-2020. Фото Александр Щербак / ТАСС
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Форма сборной России по футболу вот уже несколько лет подряд уверенно стремится к повторению формы сборной СССР. А ведь в первые годы своего существования наша футбольная сборная наоборот стремилась к белым цветам, всячески подчеркивая, что это команда другой страны.

Потом футболки стали бордовыми, а начиная с ЧМ-2018 – красными, как при Союзе.

Форма для Евро-2020 имеет еще на одну белую полосу меньше. Три красные полоски на плечах, логотип компании производителя и двуглавый орел на груди.

Перевернутые флаги на рукавах футболистов смотрятся глупо. Фото Александр Щербак / ТАСС

Перевернутые флаги на рукавах футболистов смотрятся глупо. Фото Александр Щербак / ТАСС

На краешках рукавов – три полоски русского флага. Но вот как раз с полосками вышел курьез. Если смотреть на футболиста, который опустил руки вниз, то флаг оказывается перевернутым. И это смотрится довольно глупо…

Впрочем, главное, конечно, не форма, а результат, которого наши игроки в ней добьются. В ноябре сборной предстоит провести еще две игры (с Бельгией и Сан-Марино), но путевку в финальную часть чемпионата Европы сборная Станислава Черчесова уже завоевала.

Тренер сборной Станислав Черчесов. Фото Александр Щербак / ТАСС

Тренер сборной Станислав Черчесов. Фото Александр Щербак / ТАСС

Финальный турнир пройдет в 12 городах Европы, один из которых – наш Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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