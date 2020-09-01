Трамп попал под шквал критики за оправдание подростка, убившего двух протестующих

Президент США Дональд Трамп вызвал резкое негодование СМИ, позволив себе высказаться в защиту Кайла Риттенхауса Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп вызвал резкое негодование СМИ, позволив себе высказаться в защиту Кайла Риттенхауса, 17-летнего подростка, который на прошлой неделе застрелил двух сторонников движения Black Lives Matter (BLM) во время беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин).

По словам Трампа, подросток всего лишь защищал свою жизнь, поскольку на него напали, и «вероятно, был бы убит», не открой он стрельбу. Глава Белого дома заявил, что инцидент в Кеноше тщательно расследуется.

Также президента США обвинили в отказе осудить насилие со стороны правоохранителей и добровольных защитников порядка, противостоящих выступлениям BLM, в которых видят лишь повод к хаосу и мародерству.

«Я еще раз призываю президента присоединиться ко мне и сказать, что, хотя мирные протесты – это право и необходимость, насилие – это неправильно, точка. Независимо от того, кто это делает, независимо от политической принадлежности», – сказал главный оппонент Трампа на предстоящих выборах, демократ Джо Байден.

По словам Трампа, подросток всего лишь защищал свою жизнь, поскольку на него напали, и «вероятно, был бы убит», не открой он стрельбу. Фото: www.youtube.com

На сегодняшний день запланирован визит Трампа в охваченную беспорядками Кеношу, несмотря на призывы губернатора-демократа штата Висконсин Тони Иверса «держаться от этого дела подальше».

Кайл Риттенхаус обвиняется в том, что убил двух человек во время протестов, вспыхнувших в Кеноше из-за стрельбы полицейских по темнокожему подозреваемому Джейкобу Блейку.

Согласно информации следствия, Риттенхаус принимал участие в добровольном патрулировании улиц во время беспорядков и был незаконно вооружен винтовкой, из которой и произвел несколько выстрелов. После происшествия он сбежал и был задержан в соседнем Иллинойсе

25 сентября судья примет решение об экстрадиции Риттенхауса в Висконсин, до этого молодой человек будет содержаться под стражей.