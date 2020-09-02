Анекдоты: Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах

Обещание вернуть деньги через пару недель означает только просьбу пару недель не приставать с этим вопросом.
* * *
- Немедленно проси прощения, негодяй!
- За что, дорогая?!
- Ты начинай извиняться в общих чертах, а за что - я сейчас быстро придумаю...
* * *
- Что это за баба рядом с тобой?!
- Это же твое отражение в зеркале.
- У тебя на все отговорки!
* * *
Сенсация! Говорящая собака по кличке Гаврила может произнести почти половину своего имени!
* * *
На удаленке:
- Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 30 минут? У меня форс-мажор, внезапно доварились сардельки.
* * *
Когда моя девушка сообщила о свой беременности, я расплакался.
Ведь я знаю, каково это - расти без отца…
* * *
В Штатах. Черная женщина - белому мужчине:
- Учтите, если начнете флиртовать со мной, я обвиню вас в харассменте.
- Да не собираюсь я с вами флиртовать!
- А, так вы еще и расист!
* * *
Исконно русская лень проявляется в очень милых нюансах.
В подъезде покрасили подоконник вместе с пепельницей и бычками.
* * *
- Моя жена так готовит - пальчики оближешь!
- Так уж и оближешь?
- Ты не знаешь мою жену - у нее попробуй не оближи!
* * *
В Одессе:
- Абрам, а давай пригласим соседей на праздник.
- Зачем?!
- Будет весело.
- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду?
* * *
На чемпионате мира по вежливости победил алкоголик Сергей, которому не хватало двадцати рублей.
* * *
- Все, Штатам кранты! Доигрались в санкции пиндосы!
- Почему это?
- Теперь доллар никто в России покупать не будет.
- ?
- А кто ж теперь его купит по такой цене?!
* * *
Мне повезло, я выпустил джинна из бутылки, и он пообещал выполнить любое мое желание.
- Сделай так, чтобы я жил вечно.
- Прости, мой господин, но я не вправе выполнить подобное желание.
- Тогда пусть я умру, когда сборная России по футболу станет чемпионом мира!