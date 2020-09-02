Анекдоты: Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах

Обещание вернуть деньги через пару недель означает только просьбу пару недель не приставать с этим вопросом.

* * *

- Немедленно проси прощения, негодяй!

- За что, дорогая?!

- Ты начинай извиняться в общих чертах, а за что - я сейчас быстро придумаю...

* * *

- Что это за баба рядом с тобой?!

- Это же твое отражение в зеркале.

- У тебя на все отговорки!

* * *

Сенсация! Говорящая собака по кличке Гаврила может произнести почти половину своего имени!

* * *

На удаленке:

- Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 30 минут? У меня форс-мажор, внезапно доварились сардельки.

* * *

Когда моя девушка сообщила о свой беременности, я расплакался.

Ведь я знаю, каково это - расти без отца…

* * *

В Штатах. Черная женщина - белому мужчине:

- Учтите, если начнете флиртовать со мной, я обвиню вас в харассменте.

- Да не собираюсь я с вами флиртовать!

- А, так вы еще и расист!

* * *

Исконно русская лень проявляется в очень милых нюансах.

В подъезде покрасили подоконник вместе с пепельницей и бычками.

* * *

- Моя жена так готовит - пальчики оближешь!

- Так уж и оближешь?

- Ты не знаешь мою жену - у нее попробуй не оближи!

* * *

В Одессе:

- Абрам, а давай пригласим соседей на праздник.

- Зачем?!

- Будет весело.

- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду?

* * *

На чемпионате мира по вежливости победил алкоголик Сергей, которому не хватало двадцати рублей.

* * *

- Все, Штатам кранты! Доигрались в санкции пиндосы!

- Почему это?

- Теперь доллар никто в России покупать не будет.

- ?

- А кто ж теперь его купит по такой цене?!

* * *

Мне повезло, я выпустил джинна из бутылки, и он пообещал выполнить любое мое желание.

- Сделай так, чтобы я жил вечно.

- Прости, мой господин, но я не вправе выполнить подобное желание.

- Тогда пусть я умру, когда сборная России по футболу станет чемпионом мира!