ВКонтакте защитит от шуток про третье сентября

ВКонтакте объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из неё будут отмечены специальным предупреждением. Так ВКонтакте позаботится о людях, уставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет.

Также ВКонтакте предлагает альтернативную повестку дня. Команда запустила в «Клипах» хештег #не3сентября и призвала добавлять его к материалам, не связанным с песней-мемом. Благодаря хештегу пользователи легко найдут видео без костров рябин, а нестандартные публикации получат больше внимания аудитории.

Ранее ВКонтакте защищала пользователей от спойлеров популярных фильмов и сериалов, например «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», «Мстители: Финал», восьмого сезона «Игры престолов».