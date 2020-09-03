Полиция обнаружила на Капитолийском холме Сиэтла склады оружия

Парк Кэла Андерсона в центре Сиэтла, находящийся неподалёку от Капитолийского холма и Восточного полицейского участка, стал местом незаконного собрания тысяч митингующих, которые создали так называемую Автономную зону, в которой нет полиции и чиновников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акции протеста из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских буквально захлестнули США. Митинги, которые чаще всего перерастали в массовые беспорядки, прошли в Портленде, Чикаго и других городах Америки.

Наиболее массовые беспорядки до сих пор продолжаются в Сиэтле.

Парк Кэла Андерсона в центре Сиэтла, находящийся неподалёку от Капитолийского холма и Восточного полицейского участка, стал местом незаконного собрания тысяч митингующих, которые создали так называемую Автономную зону, в которой нет полиции и чиновников.

Сейчас полиции дан приказ привести это место в должный вид, убрать мусор, расчистить территорию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дональд Трамп неоднократно призывал власти Сиэтла незамедлительно решить проблему, а самих протестантов называл «внутренними террористами».

Протестующие выстроили на холме бетонные ограждения, баррикады из мусорных баков, расставили брошенную мебель и старые автомобили. Все вокруг они исписали антиправительственными лозунгами.

Сейчас полиции дан приказ привести это место в должный вид, убрать мусор, расчистить территорию.

Акции протеста из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских буквально захлестнули США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разбирая одну из палаток, установленную на Капитолийском холме, рабочие нашли много единиц огнестрельного и холодного оружия и десятки защитных, самодельных щитов. Протестанты не успели применить арсенал, а после разгона просто забыли захватить его с собой. О находке сообщили в полицию, стражи порядка подтвердили - оружие было боевым.

Все найденное оружие сейчас хранится в отделение полиции. Вещдоки проходят в качестве улик по делу о незаконных митингах.

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