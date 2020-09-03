На горячей линии #МыВместе ответят на вопросы о питании школьников

Проект запущен вместе с Министерством просвещения России

Общероссийский народный фронт и Фонд Росконгресс при поддержке всероссийской акции #МыВместе открывают горячую линию в рамках проекта «Открытая линия “Школьный завтрак”». Новое направление предназначено для помощи родителям и законным представителям детей. По телефону 8 800 200 3411 можно будет задать вопросы о питании учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений.

В перечне поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года перед Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления была поставлена задача обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. Реализация поручения предусматривает предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели и создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева отметила, что для удобства родителей, совместно с Минпросвещения подготовлены информационные плакаты, где указан номер телефона горячей линии.

«Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения. Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания. Поэтому я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу горячую линию и оставлять свои сигналы с претензиями как по качеству питания, тому как организовано питание, хватает ли детям времени поесть и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и родителей», – рассказала Шмелева.

«Учащиеся в начальной школе закончили прошлый учебный год в непростых условиях с использованием дистанционных методов обучения. Первого сентября начался следующий отрезок жизни школьников, который точно не будет похож на прежние. Задача родителей, учителей и всех, кто задействован в сфере образования, создать максимально комфортные и безопасные условия для детей. Организация в школах инфраструктуры для бесплатного здорового горячего питания – одна из важных мер поддержки. Операторы нового направления горячей линии #МыВместе готовы круглосуточно отвечать на вопросы родителей и родственников. Уверен, опыт сотрудников Фонда Росконгресс, работавших 24 часа в сутки в пиковые месяцы пандемии, позволит сделать это максимально оперативно и своевременно», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Круглосуточная горячая линия #МыВместе была запущена 18 марта 2020 года. Успешность и эффективность такого формата взаимодействия с гражданами доказана круглосуточной бесперебойной работой уже в течение пяти месяцев. Организаторами проекта выступили Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», платформа DOBRO.RU.