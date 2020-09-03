В России появится общественный рейтинг качества медицинских услуг в роддомах

Председатель «Совета матерей России» и блогер-миллионник Татьяна Буцкая, обучающая рожениц защищать свои права, предложила создать в России первый официальный рейтинг семейно-ориентированных роддомов. Позиция медучреждения в рейтинге будет зависеть от того, как каждая родившая в нем женщина оценит комфортность среды, отношение и уход персонала за ней и ребенком в период восстановления. Проект «Открытый родильный дом» позволит родителям избежать негативного опыта первых родов и охотнее планировать второго ребенка. Так автор идеи рассчитывает улучшить демографическую ситуацию в России.

Проект «Открытый родильный дом» направлен на формирование принципов семейноориентированности российских роддомов. Предложение размещено на крауд-платформе idea.asi.ru в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут осенью 2020 года.

Статус «Открытый родильный дом» смогут получить медучреждения, подтвердившие соответствие десяти критериям, которые разработаны в соответствии с законодательством РФ, методическими рекомендациями кроме того, будут учитываться отзывы самих матерей.

При подготовке проекта был проведен опрос среди пяти тысяч женщин, которые отмечали «закрытость» большинства российских роддомов: роженицам не хватало информации о родах, производимых медицинских вмешательствах, послеродовом восстановлении, грудном вскармливании и уходе за ребенком. Медперсонал при этом не мог ответить на вопросы в силу высокой занятости или нежелания оказывать индивидуальную помощь каждой роженице. Кроме того, психологический дискомфорт женщинам доставляли действующие в роддомах жесткие ограничения на посещение их мужьями и родственниками.

«Недостаток этой системы существует еще со времен СССР, когда роддома были полностью закрыты для посещения всеми родственниками. Проблема заключается не только в психологическом дискомфорте такой обстановки, но и в том, что любая закрытая система позволяет персоналу допустить халатность, применять законодательно запрещенные методы во время родов, брать взятки. Любая закрытая система допускает множество возможностей проявления недопустимого отношения между врачом и пациентом. В случае с родильными домами комфортная среда и адекватное отношение медиков напрямую влияют не только на состояние женщины в родах и протяженность периода восстановления, но и на ее желание или отказ от рождения следующих детей, – рассказала Татьяна Буцкая. – Благодаря проекту родители получат правильный старт в грудное вскармливание и вакцинацию ребенка, формирование новых ролей в семье и получат положительный опыт пребывания в роддоме».

Общественный рейтинг «Открытый родильный дом» позволит парам, ожидающим пополнения, видеть объективный показатель открытости роддомов, создаст условия для их публичной конкуренции и устранения недостатков.

«Идея перспективна еще и тем, что, помимо высокой социальной значимости, соответствует также и стратегии развития социальной сферы и защиты детства, которую реализует государство. Проект может способствовать решению проблемы дефицита финансирования медорганизаций: лучшие роддома, по версии родителей, будут востребованы всегда. Сегодня любое госучреждение, ведущее беременность или роды, получает установленную сумму за оказание медуслуг. Получается, что будущие матери на основе рейтинга смогут “голосовать” и своими родовыми сертификатами. Это повысит заинтересованность роддомов в предоставлении качественной помощи роженицам», – отметил куратор трека «Новая социальная политика» Михаил Истомин.

В настоящее время в российских роддомах новорожденному надевают браслет с указанием пола, времени и даты рождения, ФИО матери. Автор проекта предлагает дополнительно размещать на браслете QR-код с доступом к веб-странице голосования, где женщина сможет оценить свое пребывание в роддоме по критериям «Открытого родильного дома». Интерактивный рейтинг роддомов на основе народного мнения поможет будущим родителям выбрать роддом, благодаря пребыванию в котором у семьи сформируется положительный опыт родов, влияющий, в свою очередь, на готовность семьи к рождению следующего ребенка.

Также на сайте проекта будут доступны демографические дорожные карты в разбивке по регионам, где в режиме «одного окна» родители смогут получить полную информацию о всех мерах господдержки, доступных семьям с детьми, на федеральном и региональном уровнях.