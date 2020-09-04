Запад не вводит санкций против Минска, чтобы не толкать его в объятия Москвы

В Брюсселе осознали, что поддержка белорусской оппозиции приводит к отказу официального Минска от «многовекторности» Фото: Александр КОЦ

Европейский танк оказался бумажным: несмотря на угрозы ввести жёсткие санкции против властей Белоруссии, переходить к реальным мерам ЕС пока не будет. Напомним, причина похолодания между Брюсселем и Минском — выборы 9 августа, на которых победил действующий лидер РБ Александр Лукашенко.

С результатами согласились далеко не все, в самой Белоруссии вспыхнули массовые митинги как противников, так и сторонников действующей власти.

Ещё в адрес Минска звучат упрёки в полицейских «перегибах» (так, три журналиста «КП-Беларусь», арестованные при освещении одного из оппозиционных шествий 1 сентября, до сих пор за решёткой).

И вот сейчас немецкие СМИ сообщили: Старая Европа — а именно ФРГ, Франция и Италия — решили c санкциями пока повременить. Мол, нужно сохранять каналы для диалога.

Чем же вызвана двойственная политика ЕС? Об этом «КП» рассказал турецкий политолог, зам. главы бюро международных отношений турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман (он прожил в Белоруссии много лет и хорошо знаком с предметом обсуждения):

— Во-первых, в Брюсселе осознали, что поддержка белорусской оппозиции (включая и введение санкций) приводит к отказу официального Минска от «многовекторности» и склоняет его к интеграции с Россией. Что Западу, конечно, не выгодно.

Во-вторых, — продолжает турецкий эксперт, — вы заметили, кто наиболее активен в игре против Лукашенко и его окружения? Три прибалтийские республики (Литва, Латвия, Эстония) ввели адресные санкции против 30 чиновников из Белоруссии. Польша выражают готовность «взять под опеку» области на западе Белоруссии. Украина не спешит признавать итоги выборов. Что объединяет все эти страны? Это главные американские сателлиты в Восточной Европе.

Но ядро ЕС во главе с Германией и Францией понимает, что следование американской санкционной повестке если к чему и приведёт, то лишь к усилению влияния Вашингтона и, в конечном счёте, к укреплению «санитарного кордона» от Балтики до Чёрного моря между ЕС и Россией. В чём Старая Европа не заинтересована, — подводит итог Сюлюк Хусейн Эрман.

В свою очередь, немецкие политики смотрят на все под другим углом.

— У разных стран ЕС совершенно разные взгляды на санкции. Это проявилось и по отношению к Москве после 2014 года, и сейчас — по отношению к Белоруссии. Ведь если вы посмотрите на ситуацию в этой стране, то она во многом похожа на украинский майдан, применяются те же технологии. Думаю, Евросоюз устал от проблем у своих границ и на сей раз не горит желанием такой же «майдан» поддерживать, — сказал «КП» депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн.