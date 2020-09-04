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Протесты в Белоруссии

Журналистов «КП-Беларусь» осудили на трое суток за работу на акции 1 сентября

Корреспондента, фотографа и оператора, выполнявших свой профессиональный долг, обвинили в координации толпы на протестах и участии в несанкционированном шествии
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Марию Элешевич суд приговорил к трем суткам административного ареста с момента задержания

Марию Элешевич суд приговорил к трем суткам административного ареста с момента задержания

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде Октябрьского района белорусской столицы завершился процесс по делу задержанных во время студенческой акции протеста журналистов «КП-Беларусь»: корреспондента Марии Элешевич, фотографа Святослава Зоркого и оператора Никиты Недоверкова.

Марию Элешевич суд приговорил к трем суткам административного ареста с момента задержания (1 сентября), но их журналистка уже отсидела.

В суде Октябрьского района белорусской столицы завершился процесс по делу задержанных во время студенческой акции протеста журналистов «КП-Беларусь»

В суде Октябрьского района белорусской столицы завершился процесс по делу задержанных во время студенческой акции протеста журналистов «КП-Беларусь»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Щеголев и Никита Недоверков тоже были освобождены сегодня. Их признали виновными по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и осудили на трое суток. Все вместе они покинули СИЗО в 16.55 по местному времени.

Напомним, что на марше в Минске 1 сентября были задержаны трое журналистов белорусской «Комсомолки», а также сотрудники tut.by и БелаПАН. На протесте представители прессы выполняли свои профессиональные задачи и освещали акцию. Изначально сотрудники ОМОН убеждали, что хотят просто проверить аккредитацию, однако позже из РУВД, куда доставили задержанных журналистов поступила информацию о том, что их собираются судить по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Фотограф Святослав Зоркий

Фотограф Святослав Зоркий

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти целые сутки представители прессы провели в РУВД. На суде 2 сентября их обвинили в координации толпы на несанкционированном шествии и непосредственном участии в нем. Причем свидетелями выступили таинственные люди в черных балаклавах, который представились сотрудниками ОМОН – они путали как место задержания, так и количество задержанных, а также не могли объяснить, как в огромной толпе заполнили именно этих журналистов. Суд вернул дела на доработку, а журналисты еще почти двое суток провели в изоляторе на Окрестина.

Оператор Никита Недоверков

Оператор Никита Недоверков

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На пятничном суде правозащитник также предложила вернуть протоколы в РУВД и допросить еще восемь свидетелей защиты.

Политика: В ВЕРХАХ

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