Возобновление авиасообщения с Мальдивами: какие документы нужны для въезда и кто заплатит за карантин

У россиян появилась возможность улететь на Мальдивы Фото: Олег ЗОЛОТО

Мальдивские острова - одна из стран, с которыми Россия провела возобновление авиасообщения. Первый самолет "Аэрофлота" отправится из Москвы на Мальдивы 10 сентября, сообщили в авиакомпании. Далее рейсы будут выполняться дважды в неделю (этот лимит установлен распоряжением правительства РФ). Рассказываем, какие документы нужны для въезда в страну и кто заплатит за карантин.

Мальдивы, конечно, не такое массовое направление, как Турция, Дубай или Египет, куда теперь тоже есть рейсы. Отдых на островах в Индийском океане существенно дороже. И тем не менее, это популярный курорт, а загорать и купаться можно круглый год.

Туристам, планирующим лететь на райский архипелаг, важно учитывать условия въезда. Национальный туристический офис и министерство здравоохранения Мальдив разработали "Руководство по возобновлению туризма на Мальдивах" (документом с "КП" поделились в Офисе по туризму Мальдивской республики).

- Обязателен ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Сделать его нужно не позже, чем за 96 часов до прибытия на Мальдивы. Справка должна быть на английском языке или же переведена на английский и заверена нотариально, если язык оригинала другой, уточняют в Tez Tour.

Кстати, это требование вступает в силу как раз с 10 сентября. Острова открылись для международного туризма еще в середине июля, и тогда гостей пускали без всяких справок. О том, что тесты все-таки будут нужны, министр туризма Мальдивской республики Абдулла Маусум объявил 1 сентября.

- Не позднее, чем за 24 часа до прибытия на Мальдивы, надо заполнить «Декларацию здоровья путешественников» на сайте Службы иммиграции.

- Необходимо заранее забронировать проживание в отеле. Впрочем, Мальдивы не то место, куда летят дикарем.

- Нужно скачать мобильное приложение Trace Ekee для отслеживания контактов и указать номер телефона для экстренной связи.

- В аэропорту Мальдив пассажирам измеряют температуру. Но это уже рутинная практика.

- Если есть симптомы COVID-19 (высокая температура, кашель и т.д.), скорее всего, придется сдать анализ еще и по прибытии. Причем не только туристу с симптомами, но и родственникам либо друзьям, прилетевшим вместе с ним. Тест платный. До получения результата туристы остаются в транзитной зоне.

- Также местные власти могут проводить выборочное тестирование среди пассажиров без симптомов. В этом случае для туриста анализ бесплатный.

- Если результат теста положительный, туриста изолируют - либо в номере отеля, где он бронировал проживание, либо в специализированном государственном учреждении. Причем расходы на трансфер и пребывание в клинике несет отель. "Если турист был помещен на карантин/изолирован в государственном учреждении или отправлен на лечение в государственное медицинское учреждение, курорт, где забронировано проживание туриста, несет ответственность за все расходы", - говорится в руководстве.

В ТЕМУ

Правительство возобновило авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами и открыло границы для родственников

Многократно выезжать из страны смогут те, чьи родные нуждаются в уходе (подробности)