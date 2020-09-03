Авиасообщение с Мальдивами: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года, нужен ли карантин

Власти Мальдив объяснили, придется ли российским туристам проходить карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 сентября Россия возобновила авиасообщение сразу с тремя курортными странами: ОАЭ, Мальдивами и Египтом. Обязательного карантина для туристов ни одна из стран не вводит. Но некоторые правила все же есть.

Власти Мальдив требуют от всех приезжающих предоставить справку об отрицательном тесте на коронавиурс. Сдать его нужно не раньше, чем за 72 часа до приезда. На карантин туриста могут посадить только в том случае, если у него есть симптомы коронавируса.

Летать на Мальдивы российские самолеты будут два раза в неделю. Туристов будут принимать в аэропорту Велана на острове рядом со столицей Мале.

Что касается ОАЭ и Египта, то эти страны также требуют отрицательный тест на коронавирус. Причем, при поездке в Дубай его придется сдавать два раза - до перелета и после.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время спрос на туры в эти страны резко возрастет. Тем более что осенью и зимой курортный сезон там в самом разгаре.