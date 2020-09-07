Одна жизнь и много горя «советской Одри Хепберн»: Полная испытаний судьба Ирины Печерниковой

Одна из первых ее киноролей так и осталась главной (кадр из фильма «Доживем до понедельника»). Фото: РИА Новости

Ирина Печерникова ушла без мук в своем доме в деревне под Ростовом Великим.

- Вечером, примерно в половине девятого, пошли ужинать, - рассказала «КП» ее подруга Нина, с которой актриса жила последние годы. Ира села за стол - и… все.

Врачи диагностировали инфаркт. На следующий день Печерниковой исполнилось бы 75. Быстрая смерть стала ей наградой - углубляясь в биографию актрисы, не устаешь удивляться тому, сколько испытаний выпало одному человеку.

Ушла из профессии, став ненужной

После выхода на экраны фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» она проснулась знаменитой. Ей было тогда всего 23, а ее партнером был самый красивый актер СССР Вячеслав Тихонов, в которого Печерникова была влюблена. И уже тогда она получила первый звоночек: на премьеру картины она прийти не смогла, потому что лежала в больнице с переломанными ногами. Травму получила на съемках в Польше. Сполна насладиться всенародной славой не получилось.

В начале 1990-х она оставила профессию. Экономические перемены не лучшим образом отразились на театре и кино. К тому же умер руководитель Малого театра Михаил Царев, который к Печерниковой относился по-отечески. Царев помог ей получить квартиру на Тверской, при нем в течение 12 лет она была примой Малого театра. Но после его смерти спектакли с ее участием стали убирать из репертуара, а новые роли не давали.

После ухода из профессии ее жизнь опустела. Она сдавала прекрасную квартиру на Тверской, а сама переехала в съемную - на разницу в деньгах и жила. Еще когда Печерникова работала в Малом, стали ходить слухи о том, что у актрисы проблемы с алкоголем. Она объясняла эти разговоры интригами завистливых коллег. Но потом все же рассказала, что же было на самом деле.

Ирина Печерникова два года назад на кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть мужа и тяжелая болезнь

Печерникова была замужем трижды. Ради первого мужа музыканта Збигнева Бизоня артистка уехала в Польшу, но там ей не удалось стать востребованной актрисой. Затем был второй брак - с актером Борисом Галкиным, который продлился шесть лет. Этот союз тоже закончился разводом.

В 40 лет ей казалось, что и в личной жизни, и в профессии у нее все настолько плохо, что алкоголь стал одним из способов защиты от проблем. Лечилась в наркологической клинике Довженко. Именно там произошла главная встреча ее жизни - с актером Александром Соловьевым, известным по роли конокрада Красавчика из фильма «Зеленый фургон». Он был на 7 лет ее моложе и тоже боролся с алкогольной зависимостью. К тому же у него была еще давняя юношеская влюбленность в Печерникову. В 1997 году, после совершеннолетия младшего сына Михаила, Соловьев ушел к Печерниковой окончательно. Они поженились и обвенчались. Семейного счастья им было отмерено всего три года. Говорят, все это время они либо пили, либо лечились от алкоголизма.

В каждом интервью актриса обязательно рассказывала о том, как 24 декабря 1999-го вместе с Александром она должна была пойти на премьеру. Но Соловьев пошел один и не вернулся. И через несколько дней тоже… Не появился он и на Новый год. Печерникова обзванивала морги и больницы - безрезультатно.

Через месяц после исчезновения мужа ей позвонили из милиции и пригласили в морг Склифа на опознание. Соловьев умер от черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. То ли его избили, то ли это был несчастный случай - до истины добраться не удалось. Три недели он пролежал в морге никем неопознанный. В день его похорон умер отец Печерниковой, после чего она попала в клинику неврозов.

После этого актриса отгородилась ото всех, почти ни с кем не общалась. А через 12 лет случилась новая беда - у нее обнаружили рак гортани. Лечилась в Институте Герцена, ей сделали успешную операцию. Рядом была родня и подруги, которые ее поддерживали. Только благодаря им она тогда и выкарабкалась. Но болезнь постоянно о себе напоминала.

«Счастье - это когда тебя понимают», - знаменитая цитата из «Доживем до понедельника». Мир ее отчаянно не понимал. Ей хотелось покоя и тишины - так появился дом в деревне. Это был побег - от боли и страданий.

В фильме «Земля Эльзы» Ирина Печерникова и Вениамин Смехов сыграли женщину и мужчину, которых угораздило влюбиться на старости лет. Эта роль могла стать началом триумфального возвращения актрисы в большое кино. Но премьера пройдет уже без нее. Фото: кадр из фильма

Подруга Нина

- Нет, она не страдала от того, что ее забыли, - уверяет Нина, подруга и компаньонка Печерниковой. - Ее близкие, слава богу, живы - брат, сестра, племянница, двоюродные внуки. Ира регулярно приезжала в Москву. А у нас тут красота, в саду цветы, есть свой огородик, кошка…

Нина появилась в жизни актрисы как-то сама собой:

- Мы знакомы больше 40 лет, я была ее поклонницей. А стали вместе жить, как Саши Соловьева не стало. Она попросила меня пожить с ней, чтобы не быть одной. И в результате я ей стала почти как сестра. Я на 5 лет ее моложе.

Все свое имущество Печерникова завещала родной сестре. Только роскошной квартиры на Тверской давно нет - в свое время актриса ее продала, купив более скромную на Красных Воротах.

«Советская Одри Хепберн», как ее называли когда-то, ушла, обретя долгожданный покой. Остались в прошлом проблемы с алкоголем, отступил рак, притупилась боль от потери любимого. В середине сентября она должна была представлять на фестивале «Амурская осень» фильм «Земля Эльзы» - после долгого перерыва она сыграла главную роль в дуэте с Вениамином Смеховым, эту ее работу начали хвалить еще до премьеры. И в этот момент судьба нанесла ей последний удар.

После прощания тело Печерниковой кремировали. Прах захоронят на Ваганьковском кладбище - там семейная могила, где погребены родители актрисы и третий муж Александр Соловьев.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Доживем до понедельника», 1968 (Наталья Сергеевна)

«Вариант «Омега», 1975 (Елена Скорина)

«Два капитана», 1976 (Мария Татаринова)

«Земля Эльзы», 2020 (Эльза, последняя киноработа Печерниковой, фильм впервые покажут на фестивале «Амурские волны» в сентябре).

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