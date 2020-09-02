«Мы сели поужинать. Ей стало плохо прямо за столом»: подруга Ирины Печерниковой рассказала, как умерла актриса

Ирина Печерникова на открытии кинофестиваля в 2007 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Ирина Печерникова ушла, сидя за столом в своем доме в деревне под Ростовом Великим. Рядом была ее подруга Нина, которая рассказала нам, что смерть актрисы была мгновенной.

- Мы живем в деревне. Это Ярославская область, но ближе к Ростову Великому, – рассказала нам Нина. – Вчера днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все. Врачи приехали - она была уже мертвая. В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт.

Хотя на сердце она никогда не жаловалась. Да, она лечилась от онкологии. Каждый год проверялась. В последний раз - в декабре. Все было нормально. Осенью снова должна была ехать на проверку. 15 сентября она собиралась в Москву на съемки программы к юбилею Ольги Остроумовой. В октябре должна была сниматься в сериале на 1-м канале.

- Сегодня у нее день рождения. Как собирались отмечать?

- Просто принимать поздравления. У нее же юбилей - 75 лет. Но никаких передач к этой дате о ней, по-моему, не снимали (зато по иронии судьбы сегодня о Печерниковой вспомнили и заговорили все СМИ. Увы, не из-за юбилея, а по другой причине – Ред.).

- Она расстраивалась, что о ней забыли?

- Нет. За ее жизнь столько о ней наснимали. Чего расстраиваться-то?

Актриса Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Фотохроника ТАСС

- У нее есть близкие родственники?

- И родной брат, и сестра, слава Богу, живы. Есть племянница, есть двоюродные внуки – у Ирины много родни. Правда, в деревне они нас не навещали. Ее брату все-таки 82 года. А наша деревня километров 200 от Москвы. Ира регулярно приезжала в город. Ее возил в Москву наш сосед по даче. У нас тут красота, в саду цветы, есть свой огородик. Кошка...

- Вы давно живете вместе с Ириной?

- Мы знакомы больше 40 лет, я была ее поклонницей. А стали вместе жить, как Саши Соловьева не стало в 2000 году (актер Александр Соловьев – последний муж Ирины Печерниковой, погибший при странных обстоятельствах – Ред.). Она попросила меня пожить с ней, чтобы не быть одной. И в результате я ей стала почти как сестра. На 5 лет ее моложе...

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