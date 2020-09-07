В ООН заявили о равной ответственности России и Украины за водоснабжение Крыма

Проблемы с водой в Крыму возникли в результате прекращения Украиной подачи по Северо-Крымскому каналу, берущему начало в Днепре Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что ответственность за снабжение жителей полуострова лежит как на России, так и на Украине.

Стало известно, что в УВКПЧ запросили информацию о проблемах с водоснабжением Крыма, а заместитель председателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская обратилась с соответствующей просьбой к главе Крыма Сергею Аксенову. Ранее СМИ сообщали о письме от Поклонской, направленном Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет.

Троссел напомнила, что Генеральной Ассамблеей ООН право на чистую питьевую воду и санитарию признано одним из необходимых.

«Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», – сказала Троссел.

При этом Троссел не пояснила – почему подобная ответственность должна лежать и на России. Возможно, в ООН задумались над вхождением полуострова в состав Российской Федерации.

Проблемы с водой в Крыму возникли в результате прекращения Украиной подачи по Северо-Крымскому каналу, берущему начало в Днепре. Вопрос водоснабжения полуострова решался за счет водохранилищ, которые в последние годы значительно обмелели. В результате нехватки питьевой воды в Симферополе и прилегающих к нему населенных пунктах разработаны графики почасового водоснабжения населения.

Российские ученые заявляли, что решить проблему водоснабжения полуострова вполне возможно за счет использования подземных вод, бесполезно стекающих в море, однако на реализацию подобного проекта понадобится не менее двух-трех лет.

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