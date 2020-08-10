Военные связали в Крыму два водохранилища и обеспечили Симферополь чистой водой

Фото: Евгений Третьяков/Минобороны РФ

Военнослужащие трубопроводных батальонов Минобороны России завершили в Крыму прокладку трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Трубопровод из 15 линий протянулся на 50 километров.

- За месяц проведено развертывание магистрального водопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища. В работах участвовали 800 человек и свыше 250 единиц различной техники. К месту монтажа воинским железнодорожным и автомобильным транспортом доставлено более 32 тысяч тонн грузов и совершено более 3 тысяч машинорейсов, - заявил заместитель Министра обороны России Дмитрий Булгаков на церемонии пуска объекта.

Фото: Евгений Третьяков/Минобороны РФ

Представитель Минобороны России отметил, что производительность трубопровода до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволило практически в полном объеме закрыть потребность Симферополя и обеспечить его жителей питьевой водой, которая соотвествует всем санитарных правилам и нормам.

Напомним, в начале июля глава Республики Крым обратился за помощью к Министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь проложить трубопровод от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища.