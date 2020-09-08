Французский турист заплатил тысячу евро за 2 кг морского песка

Запрет был принят в 2017 году. Он направлен на то, чтобы сберечь экосистему Сардинии Фото: Shutterstock

Турист из Франции, отдыхавший на итальянской Сардинии, которая славится своими песчаными пляжами, задержан в аэропорту Кальяри.

В багаже молодого человека было найдено несколько пластиковых пакетов и бутылок, наполненных пляжным песком и мелкими камнями общим весом в 2 кг. Они были конфискованы.

Итальянское законодательство запрещает сбор и вывоз подобного рода биоматериалов. За нарушение полагается крупный штраф (до 3000 евро) или даже тюремный срок. Запрет был принят в 2017 году. Он направлен на то, чтобы сберечь экосистему Сардинии и вообще всех итальянских пляжей, которые известны своим песком.

В некоторых местах он белый или розовый. Именно эти оттенки привлекают иностранцев и местных жителей, которые при задержании чаще всего рассказывают, что намеревались заполнить им своим аквариумы или использовать для разного рода поделок.

В прошлом году в аэропорту Кальяри полиция нашла и изъяла почти 40 кг песка в багаже у пары, возвращавшей домой во Францию.

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