Телевизионное шоу "Дело Ефремова" закончилось приговором, а не прецедентом

Михаил Ефремов осужден на 8 лет колонии общего режима Фото: Иван МАКЕЕВ

Итак, приговор объявлен. Михаил Ефремов осужден на 8 лет колонии общего режима.

Ефремову не повезло дважды.

Первый раз – когда водитель «Лада гранта» Сергей Захаров умер в больнице и рядовое пьяное ДТП, которых в России случается и «решается на месте» без счета, превратилось в дело о непредумышленном убийстве.

Второй – это то, что к августу 2020 года мобилизационный ресурс либеральной общественности оказался исчерпан двумя другими резонансными процессами – режиссера Кирилла Серебренникова и историка Игоря Дмитриева.

Там фактор мощного общественного давления сработал на сто процентов. Серебреников за хищение 190 млн. рублей получил 3 года условно, второй Юрий Дмитриев признанный виновным в «совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему» – получил 3,5 года и выйдет на свободу уже в ноябре.

Ефремов, оказался один на один с реальной российской судебной системой, и на нем она показательно проявила свой знаменитый обвинительный уклон. Трехмесячное шоу, в котором приняли участие абсолютно все российские СМИ подходит к концу.

Дело Ефремова, которое на телевидении проходило в категории «социалка» должно было стать показательным примером того, что неприкасаемых нет, перед законом все равны и российская элита вместе с обслуживающим ее креаклиатом теперь окажутся в новой реальности, где за все придется отвечать не только деньгами.

Только вряд ли этот замысел оправдался. Русский народ не больно доверчив, точно знает, что «по телевизору врут» и главное – выводы делает по тому, что происходит вокруг него, в каких-нибудь Кулебаках, а совсем не по телевизионной картинке.

Политические администраторы и политтехнологи, которые рассчитывали, что приговор Ефремову поможет снять часть социального напряжения, которое накопилось в обществе – ошибаются.

Приговор Ефремову явно «показательный». Согласно статистке Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2019 год по «ефремовской» статье (ч. 3 и ч. 4 ст. 264 УК РФ) было осуждено 3177 человек. 1 886 - к лишению свободы (из них 1 231 - к условному).

По реальным срокам ситуация такова:

до 1 года - 202 человека

от 1 до 2 лет - 778 человек

от 3 до 5 лет - 288 человек

от 5 до 8 лет - 36 человек

от 8 до 10 лет - 1 человек.

Нужно отметить, что наказание за пьяное вождение со смертельным исходом ужесточили в середине 2019 года - "от 5 до 12" лет вместо "от 2 до 7 лет" лишения свободы, но в целом статистика показательна.

Умные - давно распознали в деле Ефремова все признаки манипуляции общественным мнением. А остальные Михаила Олеговича теперь - просто пожалеют.

Ефремов настолько жалок, что праздновать «справедливый приговор» язык теперь повернется только у самых циничных людоедов.

Русский народ испокон веков жалел арестантов, звал их «несчастненькими». И даже ГУЛАГ не смог сломать эту вековую традицию.

Прямо с сегодняшнего дня «негативный образ» Ефремова автоматически обнуляется. У него есть все шансы быстро вернуть себе всенародную если не любовь, то уж симпатию точно. Амплуа пьяницы потому и удавалось Михаилу Ефремову хорошо, потому что он этим типичным русским пьяницей и был. И на начни он, по совету своего адвоката Эльмана Пашаева, играть роль сверхчеловека, сторонников было бы много больше.

Дело Ефремова не станет прецедентным, потому что даже этот исключительно жесткий приговор не в силах изменить сословный уклад, который сформировался в России за последние три десятилетия и успел полностью окаменеть.

Есть «баре», которые свою власть и деньги уже передают повзрослевшим наследника, а есть «податное сословие», которые - «люди – новая нефть». Конструкция – твердая, хотя и довольно хрупкая.

В этой картине мира Ефремов – просто короткий медиа-проект. Его забудут быстрее, чем наступит зима. И политтехнологам придется изобретать что-то новое.

В ТЕМУ

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии

56-летний актер из суда сразу отправился в СИЗО (подробности)