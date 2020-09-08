Суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП

Суд признал Михаила Ефремова виновным Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде Москвы оглашают приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Михаила Ефремова виновным. Приговор зачитывают стоя. Слушают тоже стоя.

Судья Елена Абрамова зачитывает обвинительный приговор Михаилу Ефремову. Судя по всему, в нем не меньше 20 листов.

Она перечисляет обстоятельства смертельного ДТП с участием актера. Суд решил, что Ефремов совершил ДТП, сидя пьяным за рулем. Абрамова читает, как актер ехал по Садовому кольцу в состоянии алкогольного опьянения, как выехал на встречную полосу, вырезался в фургон курьера Сергея Захарова. Из родных погибшего в зале заседаний только родной брат Валерий Захаров.

В зал суда набились многочисленные друзья актера и репортеры. Сегодня скамеек тут нет: несколько часов, пока судья читает приговор, все присутствующие будут стоять. Таков закон.

Жена Ефремова встала аккурат напротив стола судьи. Лицо Софьи Кругликовой прикрыто медицинской маской, но очень бледное. Судя по всему, после услышанного ей стало плохо.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Прокурор и сторона обвинения потребовали для актера 11 лет колонии общего режима. Сам артист назвал данный срок "смертным приговором".

За время процесса звезда "Современника" успел попросить прощения у семьи погибшего водителя и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег звезды. 3 июля Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП. Как заявил его адвокат Эльман Пашаев, актер признавал, что в ДТП участвовала его машина, но не он сам. Во время начавшихся 5 августа судебных слушаний артист заявил о том, что ничего не помнит об аварии и заявил о раздвоении личности, сравнив себя с героями готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". 3 сентября он все-таки признал вину в смертельной аварии.