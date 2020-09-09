Анекдоты: А вот мужья никогда не грозят женам уйти к папе

Девушки с татуажем бровей, какую вторую по значимости ошибку в своей жизни вы совершили?
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Я такой невезучий, что голуби гадят мимо.
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Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если видишь на ней деньги - все хорошо.
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Остоженка - самая дорогая улица в Москве, квартиры там стоят по 200 миллионов.
Странные эти богачи... Оттуда ведь до метро минут 10 пешком телепать…
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Израильский телеканал купил передачу «Спокойной ночи, малыши!». Вместо Хрюши ведущей будет Фаршированная Рыба.
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Черный юмор кошек:
- Кто раньше встал, того и тапки.
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Hевеста говоpит жениху:
- После свадьбы я pазpешу тебе поцеловать меня там, где меня еще никто не целовал.
- И где это?! - спpашивает жених.
- Hа Сейшелах!..
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Двоечник Сидоров, имеющий за спиной 8 классов образования, неделю посидел с томиком «Войны и мира» около Педагогического университета и нашел-таки себе дуру.
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Сегодня обнаружил еще одно очень полезное свойство маски - в нее можно очень незаметно сморкаться.
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Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак: «Внимание! Инспектор взял ипотеку».
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В душе я мирный белокрылый голубь! Обожаю гадить людям на головы...
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- Мне так с тобой хорошо!
- Ты особо-то не привыкай…
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- Как настроение, боевое?
- Травматическое.