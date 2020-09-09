Анекдоты: А вот мужья никогда не грозят женам уйти к папе

Девушки с татуажем бровей, какую вторую по значимости ошибку в своей жизни вы совершили?

* * *

Я такой невезучий, что голуби гадят мимо.

* * *

Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если видишь на ней деньги - все хорошо.

* * *

Остоженка - самая дорогая улица в Москве, квартиры там стоят по 200 миллионов.

Странные эти богачи... Оттуда ведь до метро минут 10 пешком телепать…

* * *

Израильский телеканал купил передачу «Спокойной ночи, малыши!». Вместо Хрюши ведущей будет Фаршированная Рыба.

* * *

Черный юмор кошек:

- Кто раньше встал, того и тапки.

* * *

Hевеста говоpит жениху:

- После свадьбы я pазpешу тебе поцеловать меня там, где меня еще никто не целовал.

- И где это?! - спpашивает жених.

- Hа Сейшелах!..

* * *

Двоечник Сидоров, имеющий за спиной 8 классов образования, неделю посидел с томиком «Войны и мира» около Педагогического университета и нашел-таки себе дуру.

* * *

Сегодня обнаружил еще одно очень полезное свойство маски - в нее можно очень незаметно сморкаться.

* * *

Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак: «Внимание! Инспектор взял ипотеку».

* * *

В душе я мирный белокрылый голубь! Обожаю гадить людям на головы...

* * *

- Мне так с тобой хорошо!

- Ты особо-то не привыкай…

* * *

- Как настроение, боевое?

- Травматическое.