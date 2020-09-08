Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в два этапа

На форум «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, поступило более 11 тысяч идей. На крауд-платформе Форума зарегистрировались более 145 тысяч участников.

«Интерес к Форуму и активность авторов идей на крауд-платформе превысили все прогнозные показатели. С учетом объема поступивших предложений и необходимости переработки идей в готовые к внедрению проекты с привлечением всех заинтересованных лиц оргкомитет Форума принял решение о проведении дополнительного этапа в регионах 1–2 октября и переносе дат финального мероприятия в Сочи на 11–12 ноября», – сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Она отметила очень большой интерес к Форуму и поступающим идеям со стороны руководства регионов. Так, по итогам опроса, который в преддверии Форума АСИ провело совместно с НИУ ВШЭ, представители региональных управленческих команд назвали 7900 профильных проблем и представили 1200 предложений по применению озвученных идей и практик. «Мы используем промежуточный этап, чтобы сформировать проектные команды и дать возможность авторам наиболее сильных идей “обкатать” эти инициативы в регионах и усилить качество их проработки перед их представлением руководству страны и внедрением на федеральном уровне», – заключила генеральный директор АСИ.

Региональный этап Форума пройдет в пространствах коллективной работы «Точка кипения» по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на крауд-платформу идей. По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10–13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.

«Программа развития предусмотрена также для сильных идей, не вошедших в ТОП-100. Их авторы войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив», - отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Представить свою идею на форум «Сильные идеи для нового времени» можно до 10 сентября на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая стратегия, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Организаторы Форума – АСИ и Фонд Росконгресс.